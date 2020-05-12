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12.05.2020 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе при взрыве на военном полигоне погибли сборщики металлолома

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Два человека погибли в результате взрыва на военном полигоне в Юрге Кемеровской области. Как рассказали "РГ" в командовании Юргинского гарнизона, жертвами несчастного случая стали сборщики металлолома.

На Ставрополье от взрыва гранаты пострадали 8 человек

Гарнизонное командование совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту трагедии. По предварительным данным, погибшие пробрались на полигон в поисках цветного металла. Обнаружив неразорвавшийся боеприпас, они решили разобрать его, что в итоге привело к его подрыву.

По неподтвержденным данным, на полигоне в момент взрыва находился еще один "черный копатель", который остался жив.

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