В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне

Несколько человек погибли в результате взрыва на Юргинском общевойсковом полигоне в Кемеровской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, ЧП, о котором стало известно во вторник, произошло накануне. По данным источника, на территории полигона, предположительно, взорвался снаряд. Есть жертвы.

Юргинский общевойсковой полигон общей площадью около 30 тысяч гектаров - крупнейший центр испытаний вооружения и боевой техники, а также тактических учений в Центральном военном округе.