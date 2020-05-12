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12.05.2020 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Несколько человек погибли в результате взрыва на Юргинском общевойсковом полигоне в Кемеровской области.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, ЧП, о котором стало известно во вторник, произошло накануне. По данным источника, на территории полигона, предположительно, взорвался снаряд. Есть жертвы.

Юргинский общевойсковой полигон общей площадью около 30 тысяч гектаров - крупнейший центр испытаний вооружения и боевой техники, а также тактических учений в Центральном военном округе.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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