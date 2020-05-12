В Петербурге пресечен канал незаконной торговли таможенной информацией

В Петербурге пресечен канал незаконной торговли данными Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, к преступлению причастна целя группа лиц, одним из ее участников был сотрудник таможни.

Должностное положение позволяло ему копирование информации о таможенном декларировании и профилях рисков, которую затем продавали через интернет-ресурсы, сообщили следователи. Покупатели же при этом имели возможность избегать применяемых таможенными органами мер по минимизации рисков и занижать стоимость перемещаемых через границу РФ товаров, и, как следствие, уклоняться от уплаты таможенных платежей. Это "создавало угрозу наступления тяжких последствий в виде недополучения бюджетом РФ таможенных начислений".

По факту незаконной торговли базами данных ФТС возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статье 272 УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", а также за получение и дачу взятки должностному лицу.

- В настоящее время следователями проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение всех участников преступной группы, а также устанавливается причиненный ущерб, - добавили в управлении.