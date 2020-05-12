Под Туапсе потушили крупный пожар на базе отдыха у моря

В бухте Инал поселка Бжид Туапсинского района на одной из баз отдыха сегодня случился крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 06.43, через минуту туда направились пожарные подразделения МЧС России.

Установлено, что загорелась кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания на площади 200 квадратных метров. В 09.13 пожар локализовали уже на увеличенной площади в 960 квадратных метров, в 09.43 удалось ликвидировать открытое горение, а в 10.00 полностью потушить пожар.

На месте работали четыре звена газодымозащитников. К тушению пожара привлекли 47 человек и 16 единиц техники.

Бухта Инал - популярное место отдыха, известное искусственным мелкогалечным пляжем, между поселками Джубга и Архипо-Осиповка, где расположено около ста баз отдыха. Там нередко случаются лесные пожары, которые трудно потушить из-за труднодоступной горно-лесистой местности, поэтому к тушению огня часто привлекают силы авиации.