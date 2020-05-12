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12.05.2020 09:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки во время карантина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новороссийске лишилась своей должности заместитель главы администрации города Екатерина Демченко. Причиной увольнения стало то, что она на майские праздники жарила шашлыки в компании во время действующего в регионе режима карантина по коронавирусу. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Игорь Дяченко.

Фото: iStock
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"Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев, - написал глава муниципалитета. - Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку".

Накануне в Сеть попало видео, на котором видно, как местные чиновники на майские праздники рядом с припаркованным дорогими автомобилями на площадке базы отдыха жарят шашлыки, нарушая режим карантина. В кадре оказалась и вице-мэр Екатерина Демченко. Многие посетители соцсетей неодобрительно высказались в комментариях в связи с подобным поведением чиновницы.

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Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020

Публикация от Игорь Дяченко (@dyachenko_nvrsk)

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