В Ростове будут судить создателя фейков о конфликте водителей и ГИБДД

Житель Ростовской область пойдет под суд за создание и распространение фейков о массовом нарушении режима самоизоляции и конфликте с сотрудниками полиции. 35-летнему мужчине грозит от штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщает пресс-служба СК России по Ростовской области, обвиняемый, после введения ограничительных мер на передвижение, умышленно разместил в интернете видеозапись с ложной информацией о столкновении полиции и водителей автомобилей на проспекте Нагибина.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс и мог повлечь нарушение условий жизни населения и нанести ущерб здоровью граждан. Уголовное дело было возбуждено по статье 207.1 УК РФ.

"Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Обвинительное заключение направлено в Октябрьский суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.