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12.05.2020 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Центробанке рассказали, как часто на Урале находят фальшивые купюры

Текст: Татьяна Воробьева

По итогам первого квартала этого года Свердловской области выявлены и изъяты из оборота фальшивые деньги на общую сумму около 700 тысяч рублей. "Всего обнаружено 154 подделки. Это на 75 процентов больше, чем в том же периоде прошлого года", - сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Фото: iStock
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Чаще всего, по данным регулятора, подделывают крупные купюры: номиналом пять тысяч рублей - 134 штуки (рост 47 процентов), тысячу рублей - 14 штук (на 25 процентов меньше 2019-го). Что касается более мелких банкнот, то, например, поддельные пятьсот рублей попались всего три раза. Кроме того, в области обнаружены семь ненастоящих долларовых банкнот.

Чаще всего фальшивомонетчики изготавливают деньги номиналом 5000 рублей образца 1997 года, не модифицированные.

В связи с этим специалисты советуют знать признаки подлинности, которые можно проверить на просвет или на ощупь

"Например, водяные знаки не могут быть слишком четкими, они должны иметь плавные переходы светлых и темных тонов. Металлизированная ныряющая нить с цифрами номинала должна входить в бумагу неровно: ровные, одинаковые границы "ныряния" нити свидетельствуют о том, что банкнота - фальшивая", - говорит ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.

Кстати

Значительная часть подделок выявляется в выручке предприятий торговли, общественного питания и АЗС.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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