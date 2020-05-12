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12.05.2020 21:46
Рубрика: В мире

На удаленном поводке

С какими трудностями дистанционного обучения столкнулись родители в разных странах? И как они делают непростой выбор между своей работой и уроками детей?
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8154)
Карантин и обучение на дому стали стрессом для свободолюбивых итальянцев. Объяснение новых тем и контроль за домашними заданиями возложили на родителей, которым одновременно приходится работать на удаленке. А едва ли не половина запертых дома учащихся средних классов, как выяснили социологи, испытывают глубокую депрессию из-за невозможности общаться со сверстниками. Фото: AP

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Урок читают по губам

Текст: Нива Миракян (Рим)
Итальянские учителя, школьники и их родители уже два месяца c переменным успехом приспосабливаются к дистанционному образованию. На Апеннинах львиная доля учебных заведений использует ресурс под названием WeSchool, но найти общий язык с этой далекой от совершенства онлайн-платформой удалось единицам.

Начнем с того, что далеко не у всех семей ввиду отсутствия достаточных финансов есть дома персональные компьютеры, а на смартфонах эта программа дает постоянный сбой. В итоге получается, что треть класса автоматически остается "за бортом" и не имеет возможности полноценно участвовать в учебном процессе. Причем чаще всего это касается детей иммигрантов. Немалые сложности возникают из-за некачественного интернета. В Италии с ним и без пандемии не все было, прямо скажем, гладко, а сейчас, когда в Сети сидит одновременно огромное количество людей, дела стали совсем плохи. Связь скачет регулярно, увеличивая и без того гигантскую дистанцию между учителем и учеником. Во время редких занятий (в некоторых школах они проводятся всего раз в неделю) ученики, как правило, практически ничего не слышат, пытаясь чуть ли не по губам догадаться о том, что хочет донести до них учитель.

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"Дети, которых разделили на группы по 10 человек, и так дома с трудом могут сосредоточиться, а когда у них в ушах постоянная какофония, естественно, воспринимать урок и вовсе не получается", - рассказала "РГ" мама первоклассницы Валентина. WeSchool, будучи программой, одобренной итальянским минобразования, однозначно не подходит для проведения "живых" онлайн-уроков. И хотя существует огромное количество других более приспособленных для видеоконференций ресурсов, итальянские учителя напрочь отказываются к ним подключаться.

По сути, платформа выполняет функцию огромного контейнера, в который преподавательский состав регулярно загружает визуальные материалы, сканы учебников (их детям пока так и не вернули) и тесты. А дальше объяснение новых тем и выполнение домашнего задания полностью ложится на плечи родителей, которым, помимо всего прочего, приходится самим умудряться работать на удаленке в условиях повышенного стресса. Получается, что, если у мам и пап нет времени, желания и преподавательских навыков или денег на компьютер, незаслуженно страдают дети.

Далеко не у всех семей в Италии ввиду отсутствия достаточных финансов есть дома персональные компьютеры

У этой медали есть еще одна, не менее драматичная сторона, которой не могут пренебречь власти. По данным опроса, проведенного итальянской ассоциацией психологов, среди школьников в возрасте от 12 до 19 лет, 68 процентов молодых людей и 42 процента девушек переживают глубокую депрессию из-за удаленного обучения и невозможности общаться со сверстниками. Но решить эту проблему в ближайшее время, судя по всему, вряд ли получится.

Итальянские школы будут продолжать дистанционное образование до конца учебного года, а в сентябре, скорее всего, с целью обеспечения социальной дистанции учащихся разделят на группы, и им будет предложено чередовать онлайн-обучение и занятия в классе.

Школу гонят из дома

Текст: Игорь Дунаевский
Все больше американских школ объявляют о том, что свои двери не откроют до конца года. И пока школьники обмениваются радостными комментариями в соцсетях, для многих родителей дистанционное обучение стало тяжелым испытанием. За полтора месяца некоторые из них настолько "дошли до ручки", что открыто отказываются от занятий. Часть школ приняла решение досрочно закончить учебный год, но другие намерены довести программу до конца.

Эксперты отмечают, что универсальная для всех система образования и так работала в Америке с ее социальными контрастами не идеально, а переход на дистанционку только усугубил неравенство, ведь у всех разные родители, технические возможности и мотивация.

Фото: REUTERS
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В идеальных ситуациях (например, когда оба родителя имеют возможность работать из дома и не очень загружены, дети учатся в старших классах, достаточно компьютеров и есть скоростной интернет), бывают довольно успешные примеры. Например, многим старшеклассникам такой режим нравится, особенно если добираться в школу далеко - теперь можно позже вставать и меньше тратить времени на дорогу.

Но тем, у кого условия не столь идеальные, а их счет на десятки миллионов, часто приходится непросто. Одни жалуются на большой объем заданий, другие на бесчисленный набор платформ для обучения, который у каждого школьного округа свой.

Один из барьеров - технологический. Для кого-то может быть сюрпризом, но десятки миллионов американцев живут в глубинке, где есть проблемы как с компьютерами, так и со скоростным интернетом. Некоторые школьные округа пытались решить проблему такого неравенства на ранней стадии, сразу после введения карантина. Например, в Джексонвилле (штат Флорида) провели опрос, выяснив, что из 69 тысяч учащихся примерно 27 тысяч не имели этих устройств. Всем им временно выдали ноутбуки и точки доступа. Часть школ предлагает бумажную альтернативу онлайн-урокам, то есть учащимся отправляют отпечатанные учебные материалы для самостоятельных занятий.

Кроме того, многие учебные заведения поначалу опирались на те приложения, которыми пользовались ранее. Но большинство из них были рассчитаны как дополнение к учебе в классах, а не как самостоятельная платформа для дистанционного обучения.

Часть школ предлагает альтернативу онлайн-урокам, то есть учащимся отправляют отпечатанные учебные материалы

Другой барьер - это сам американский уклад жизни. Американки - публика работящая, в мегаполисах у матерей в графике не всегда много времени на воспитание детей, которые с пеленок проводят почти весь день в яслях или, если позволяют средства, с няней. В глубинке немало более консервативных многодетных семей, где мамы не работают. Но там размер семьи обязывает заниматься весь день бытом, а за младшими детьми присматривают старшие.

Кроме того, Америка - не самое социальное государство. Карантин парализовал экономику, средние и малые компании массово увольняют сотрудников. Поэтому те, у кого есть возможность работать из дома, не рискуют требовать от работодателя поблажек на выполнение уроков с детьми.

"У нас с женой сейчас нет возможности не работать, нужно выплачивать ипотеку, - рассказал мне знакомый журналист из Вашингтона, чей сын ходит в начальную школу, а супруга работает врачом и потому днем не бывает дома. - Может быть, тем, кто не работает, проще и они успевают со всем справляться. Приходится брать один выходной за свой счет и успевать все за этот день и пару выходных, заниматься допоздна. Кроме того, без живого контакта с учителем ребенок быстро теряет концентрацию. Конечно, мы устали. Знакомым, у которых дети постарше, тоже непросто. Одна знакомая жаловалась нам, что при работе и трех детях у нее нет времени вспоминать историю Второй мировой войны, биологию и математику для старшей дочери. Кроме того, из-за работы она просит старшую дочь помогать с занятиями младшим, но у той не остается времени на собственные уроки, остаются только выходные".

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Но тем родителям, которые остались дома, не обязательно проще. Недавно широкую огласку в соцсетях получил рассказ женщины из Флориды, обратившей внимание на школьника с ноутбуком в закусочной "Сабвей". Как выяснилось, учащийся не мог делать уроки дома. Его мать уволили, да и положение отца на работе было шатким, а потому стесненные финансово родители решили, что наличие интернета дома - не приоритет. Едва ли этот случай единичный, ведь с начала пандемии более 30 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице, а расценки на интернет в США куда выше, чем в России (от 3 тысяч рублей в месяц). Подростку, чтобы не отставать по учебе, пришлось искать закусочную с бесплатным интернетом и заниматься там.

Отдельная проблемная категория - те учащиеся, которые не говорят по-английски, а это дети многочисленной армии приезжих. Например, в школе Мэнн-Миддл в Сан-Диего, где много детей из малоимущих семей иммигрантов, только треть учеников - англоязычные. Обычно остальные ходят на дополнительные занятия по английскому, но сейчас организовать это для них на порядок сложнее, потому что инструкции по работе с онлайн-платформами зачастую есть только на языке Шекспира. Поэтому даже с подключением возникает много трудностей, не говоря уже о самой учебе.

В результате всех этих трудностей большинство американских родителей, как утверждают социологи, уверены, что дистанционное обучение пагубно скажется на качестве образования их детей.

Президент читает сказки

Текст: Захар Гельман ("Российская газета", Иерусалим - Реховот)
Карантин, объявленный в Израиле в связи с пандемией коронавируса вынудил образовательную систему государства перейти к дистанционным формам обучения. Что касается воспитанников детских садов и детей младшего школьного возраста, то такая форма обучения "на удаленке" сразу же показала свою несостоятельность.

Доктор Борис Крайних, детский психолог, работающий в иерусалимских начальных школах, в беседе с "РГ" заметил, что без присутствия рядом с детьми взрослых или старших детей процесс обучения невозможен.

Однако "занять ребенка", то есть, отвлечь его от бесконечного сидения перед телевизором, реально, если предложенная "удаленка" будет интереснее или необычнее по тематике и форме телепередачи.

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Как сообщает газета "Гаарец", Объединение израильских психологов раскритиковало решение минобразования относительно дистанционного обучения малышей, независимо от того, посещают ли они детский сад или учатся в младших классах школы. По мнению этих специалистов, психология дошкольников и младших школьников требует непосредственного, а не опосредованного общения.

"На удаленке" учитель не в состоянии отслеживать моменты беспокойства обучающегося и оперативно на них реагировать, - считают эти специалисты. - Отсутствие психологического комфорта у маленьких детей делает бессмысленным любое обучение".

Еще в начале апреля против закрытия школ и детсадов на карантин выступал министр образования раввин Рафи Перец, бригадный генерал, бывший главный раввин ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), отец 12 детей. По его словам, коронавирус не распространяется в учебных заведениях, и в сложившейся ситуации нет каких-либо серьезных причин приостанавливать там занятия.

Глава Израиля читал "он-лайн" сказки для маленьких граждан своей страны

В то же время удачной "удаленкой" - занимательной, но отнюдь не образовательной- оказались сказки, которые президент Израиля Реувен Ривлин с небольшими перерывами читал онлайн для маленьких граждан своей страны. После этих передач Ривлина стали называть "национальным дедушкой".

Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
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Согласно договоренностям между профсоюзом учителей и министерством финансов, учителя работают из дома.

"Нередко это сложнее, чем преподавание в классе", - убеждена генеральный директор Объединения (профсоюза) учителей Яффа Бен-Давид. С ней согласен учитель физики школы уровня "тихон" (10-12-е классы) в Реховоте Ицхак Харари. По его мнению, обучение в режиме "удаленки" "всегда сложнее". Если же школа предлагает подобный путь овладевания знаниями по циклам естественных и точных наук обычным школьникам, то Харари сомневается в результативности.

В беседе с "РГ" он так обосновал свое мнение: "Концентрация внимания школьников даже старших классов при прохождении практически любых разделов быстро рассеивается, если у них нет ощущения присутствия преподавателя или других учеников. Дистанционное обучение школьников требует специальных методик, которые пока не выработаны".

И действительно, на заседании Парламентской комиссии по образованию, обсуждавшей дистанционное обучение, была признана неэффективность такого способа преподавания.

Несколько раз бравшая слово на этом заседании Яффа Бен Давид выразила протест представителям минфина и минобразования, которые готовы оплачивать педагогам уроки "по удаленке" только в половинном размере. И это при том, что в конце мая у выпускников с опозданием может начаться подготовка к экзаменам на получение "багрута" ("аттестата зрелости"). Летом планируется сокращение отпуска педагогам, ибо в июле ученикам средних классов (с 7-го по 9-й) предпишут девять дней обязательных занятий в стенах школы.

"Казначейство готово наплевать на трудовой договор, - подчеркнула в своем выступлении лидер профсоюза учителей, - но мы не будем работать бесплатно".

С учетом того, что Всеобщая федерация трудящихся Израиля обычно поддерживает требования учителей, фактически Яффа Бен-Давид пригрозила объявлением всеобщей забастовки.

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Мнения родителей оказались неоднозначными. Елена Романова, врач больничных касс "Маккаби" в Иерусалиме, считает, что онлайн-уроки лучше, чем отсутствие занятий вообще. Она убеждена, что "учителям необходимо приобрести опыт дистанционного преподавания в разных возрастных группах и выработать свой стиль, который, конечно же, будет отличаться от обучения в классных стенах".

Супруг Елены, Михаил, учитель физкультуры и тренер по каратэ, сомневается, что "удаленка принесет какие-то стабильные знания школьнику и не выродится в карикатуру на сам процесс обучения". Правда, по его мнению, для студентов, уже определившихся с профессией, и по сути взрослых людей, подачи лекций и проведение консультаций в режиме видеоконференций "вполне приемлемы".

Профессор Института науки имени Хаима Вейцмана в Реховоте Реувен Куприянов не только проводит видеоконференции со своими студентами, но и консультирует аспирантов и докторантов, граждан других стран, которые по причине пандемии коронавируса не имеют возможности посетить научного руководителя.

Исходя из своего опыта, профессор Куприянов выразил такую точку зрения: "Консультационная модель вполне успешно используется в дистанционном образовании в высшей школе не только в случае форс-мажорных ситуаций. Однако и в этом варианте она полностью не заменяет традиционные лекции, семинары и экзамены".

Что же касается школ, а тем более детских садов, то использование "удаленки" полноценным учебным процессом назвать нельзя.

Психометрические экзамены для поступающих в высшие учебные заведения, отложенные в связи с карантином, планируется провести с 31 мая по 4 июня. Таким образом не будут нарушены предписания минздрава относительно количества людей в одной аудитории и расстояния между экзаменующимися.

Обучение под стрессом

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Мирей - консультант по юридическим вопросам в одной крупной французской компании со штаб-квартирой в Париже. Когда в стране ввели карантин, Мирей, как и многих других, перевели на дистанционную работу. В тот же самый день и ее семилетний сын Пьер оказался на удаленке в числе 2,7 миллиона других школьников - от мала до велика.
Президент Эмманюэль Макрон проинспектировал, каково учащимся школы в пригороде Парижа возвращаться в классы после паузы. Фото: AP

Как созналась француженка, а она одна воспитывает сына, первое время был самый "настоящий кошмар". Дело в том, что Министерством образования всем было рекомендовано подключиться к интернет-платформе, на которой выложена специальная программа, разработанная Национальным центром дистанционного обучения (CNED), а накануне были разосланы методички для родителей и учеников с подробными инструкциями.

Фото: EPA
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- Как только я попыталась выйти на эту платформу, оказалось, что попасть на нее невозможно: официальный сайт завис от огромного количества выходов на него, - рассказывает Мирей. - Причем "час пик" продлился не один день. В этой ситуации учительница Пьера стала присылать по электронной почте задания, те самые, которые ребята делали в школе. Но вот в чем проблема: обратная связь также была лишь по этому каналу.

К тому же надо учесть, что дома у Мирей - один компьютер и, увы, нет принтера. Поэтому приходилось переписывать часть заданий от руки, просить знакомых, живущих поблизости, распечатывать некоторые, особенно объемные, а затем использовать разрешенную часовую прогулку для того, чтобы забрать эти тексты. Не говоря уже о том, что служебных, пусть "дистанционных", дел, с нее никто не снимал.

Надо сказать, что министерская программа, задохнувшаяся поначалу от ураганного наплыва школяров, со временем была откорректирована и сейчас работает вполне сносно. Однако многие педагоги по примеру учительницы Пьера, стали искать разные выходы из форс-мажорного тупика. Так наиболее продвинутые в современных информационных технологиях обратились к видеоресурсу YouTube. Они стали открывать собственные каналы, публиковать на нем уроки, а заодно устраивать форумы, на которых ведется активный диалог с учащимися. Другие обратились к WhatsApp. Третьи подтянули ресурс Discord, который ранее в основном был ориентирован на любителей компьютерных игр. Правда, далеко не все местные школяры втянуты в этот, с одной стороны, виртуальный, а с другой - вполне конкретный процесс обучения. Как здесь подсчитано, свыше пяти процентов учеников, а это не менее 150 тысяч ребят, оказались в положении "отверженных" из-за того, что проживают в социально неблагополучных районах, где у обитателей порой не хватает денег ни на компьютер, ни на установку интернета.

Видеочаты в пижамах

Текст: Екатерина Забродина
В Германии нет единой схемы дистанционного обучения. В одной из гимназий Нижней Саксонии еще за год до карантина детей снабдили ноутбуками с доступом к цифровой платформе, через которую можно загружать домашние работы, отправлять их учителям, а потом исправлять ошибки. Но такие новомодные штуки, по данным Центра педагогических исследований, доступны лишь 22 процентам учеников. При этом примерно треть опрошенных детей пожаловались, что учителя вообще перестали выходить на связь.
В Германии карантин смягчают: этот четвероклассник из Гамбурга, как и многие его сверстники, уже вернулся в школу за парту, хотя пока в маске. Фото: AP

"Некоторые не отвечают уже две недели, а я даже не знаю их мейлы. По немецкому языку нам задали разгадывать какие-то кроссворды, а по обществознанию - вести дневник эпидемии в нашей земле Гессен", - поделилась с порталом Spiegel online старшеклассница Дебора из франкфуртской общеобразовательной школы, у которой на носу выпускные экзамены.

Фото: Предоставлено Еленой Башкировой
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Бьют тревогу и родители. "Мне фактически пришлось стать учителем для своей девятилетней дочки. Никакого цифрового обучения, всех этих инноваций в нашей школе нет и в помине. На мой взгляд, это огромный недостаток, - пожаловалась "РГ" Клаудиа из города Фалькензе. - Я сама прохожу курсы повышения квалификации для своей работы, нас дистанционно консультируют, устраивают видеоконференции, присылают электронные материалы. Для детей же ничего такого не сделано. Каждый день я сама придумываю, как мотивировать ребенка. Такое ощущение, что мы остались одни".

Похожие чувства испытывает Кристоф Фишер из Штуттгарта, чью историю приводит Spiegel. Мужчина стал настоящим гуру в вопросе домашнего обучения, ведь у него четверо детей, разбросанных по трем разным школам. Шестым классом, в котором учится его средняя дочь, мужчина очень недоволен: раз в неделю по каждому предмету ей приходят безликие бланки со скучными заданиями, в ключах с решениями - ошибки. Родителям прямо заявили, что им придется самим проверять уроки своих чад. "Мол, учителя теперь занимаются дома с собственными детьми, на учеников у них нет времени! Чувствую, они вернутся на работу изрядно отдохнувшими", - возмущается многодетный отец. Впрочем, у близнецов-третьеклашек дела обстоят куда лучше: учительница всегда отвечает на все вопросы по электронной почте и просит не стесняться звонить ей напрямую.

Родителям заявили, что им придется самим проверять уроки своих чад

Примеров, когда педагоги-энтузиасты со всей душой отдаются эксперименту, немало. "Теперь я частенько вижу своих учеников в пижамах", - рассказала Spiegel классная руководительница десятого класса в районной школе Гамбурга. Она не только два раза в неделю общается с ребятами в скайпе, но и заботится о тех, у кого дома нет компьютера или ограничен доступ к интернету. Например - у детей беженцев, живущих в общежитиях. Ради них преподаватель приходит на работу, распечатывает там стопку листов с упражнениями и отправляет с курьером по адресам. В ответ школьники присылают ей скрины ответов на смартфон. Ее коллега из Мюнстерланда перед уходом на карантин провела беседу со всеми своими подопечными и составила для каждого индивидуальный план занятий. А еще она устраивает детям настоящие, хоть и виртуальные переменки, на которых можно обменяться дружескими письмами, селфи и даже рецептами пирога.

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Но еще больше, чем дети, по живому общению скучает… директор гамбургской начальной школы Бьерн Ленгвенус. В пустом актовом зале он оборудовал телестудию, нанял двух операторов и с их помощью снимает ролики о жизни альма-матер на карантине. "Шоу полуночников", которое каждый вечер выходят на YouTube-канале, с нетерпением ждут не только его ученики, но и коллеги. "Педагогика - мое призвание. Мои двери всегда были для всех открыты. А теперь я целыми днями сижу один в своем кабинете, провожу все эти телеконференции... Так что мое шоу - единственная отдушина, возвращающая меня к воспоминаниям о нормальной жизни", - цитирует Spiegel грустного директора.

Прямая речь

Сложные времена настали не только для обычных учебных заведений, но и для музыкальных. "РГ" пообщалась с Тиной Клаус, директором одной из таких школ. "Я преподаю фортепиано. Сейчас мы всем коллективом пытаемся придумать, как организовать учебный процесс в новых условиях. Честно говоря, это очень нелегко, - признает фрау Клаус. - Ведь невозможно учиться музыке, инструменту только дистанционно. Нам, взрослым, тоже очень сложно не видеть ребят. В последнее время я вообще много размышляю о судьбе культуры, которая на фоне эпидемии вдруг оказалась на задворках. Все говорят о ресторанах, магазинах, больницах, но об учреждениях культуры как будто забыли. И это вызывает у меня большую тревогу".

Учебу отрепетировали

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В Южной Корее учебный год начинается 2 марта, но в стране в это время в самом разгаре была вспышка COVID-19. Потому неудивительно, что начало учебы перенесли как в высших учебных заведениях, так в школах и детских садах. Такой перенос приходилось делать три раза, что стало беспрецедентной для истории Южной Кореи ситуацией. Вопрос о начале учебы в вузах решался индивидуально руководством каждого университета. Но в школах, где обучение находится полностью под контролем государства, подобной вольности не было и все решалось в едином для всех порядке.

В конце концов учебный год стартовал в школах в режиме онлайн-занятий, но детские сады до сих пор закрыты на неопределенный срок. В некоторых вузах Южной Кореи буквально на днях стали возобновлять в отдельных случаях лекции в стандартном режиме, однако пока в основном все протекает в режиме видеоконференций. В школах же все уроки до сих пор идут только онлайн.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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К такой форме работы в корейских школах готовились еще с конца февраля - начала марта. Были проведены пробные занятия для проверки режима подключения, а также того, как с этим справляются школьники. Поэтому, когда дело дошло до реальных уроков в онлайн-режиме, то массовых сбоев не было, так как все было устранено заранее. Конечно, поначалу не всем было привычно учиться в таком режиме, причем это касалось как учителей, так и школьников. Тем не менее корейцы в целом "дружат" с новейшими технологиями, потому знаительных проблем не возникло.

Что касается обеспечения интернетом и электронными устройствами, то с этой точки зрения у Кореи тоже почти не было проблем. Страна по территории небольшая, населения достаточно много, и уровень жизни весьма высокий. Кроме того, Южная Корея стабильно занимает первые места в мире как по скорости интернета, так и по степени охвата. Проще говоря, в Корее сложно найти место, которое не охвачено интернетом.

То же самое можно сказать и про электронные устройства. Очень сложно найти корейца без смартфона, компьютера или планшета. Была незначительная часть школьников из начальных классов, которые являются выходцами из бедных семей и не имели смартфонов, но эту проблему быстро решили путем покупки электронных устройств за счет местных или центральных органов власти.

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