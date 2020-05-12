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Урок читают по губам
Начнем с того, что далеко не у всех семей ввиду отсутствия достаточных финансов есть дома персональные компьютеры, а на смартфонах эта программа дает постоянный сбой. В итоге получается, что треть класса автоматически остается "за бортом" и не имеет возможности полноценно участвовать в учебном процессе. Причем чаще всего это касается детей иммигрантов. Немалые сложности возникают из-за некачественного интернета. В Италии с ним и без пандемии не все было, прямо скажем, гладко, а сейчас, когда в Сети сидит одновременно огромное количество людей, дела стали совсем плохи. Связь скачет регулярно, увеличивая и без того гигантскую дистанцию между учителем и учеником. Во время редких занятий (в некоторых школах они проводятся всего раз в неделю) ученики, как правило, практически ничего не слышат, пытаясь чуть ли не по губам догадаться о том, что хочет донести до них учитель.
"Дети, которых разделили на группы по 10 человек, и так дома с трудом могут сосредоточиться, а когда у них в ушах постоянная какофония, естественно, воспринимать урок и вовсе не получается", - рассказала "РГ" мама первоклассницы Валентина. WeSchool, будучи программой, одобренной итальянским минобразования, однозначно не подходит для проведения "живых" онлайн-уроков. И хотя существует огромное количество других более приспособленных для видеоконференций ресурсов, итальянские учителя напрочь отказываются к ним подключаться.
По сути, платформа выполняет функцию огромного контейнера, в который преподавательский состав регулярно загружает визуальные материалы, сканы учебников (их детям пока так и не вернули) и тесты. А дальше объяснение новых тем и выполнение домашнего задания полностью ложится на плечи родителей, которым, помимо всего прочего, приходится самим умудряться работать на удаленке в условиях повышенного стресса. Получается, что, если у мам и пап нет времени, желания и преподавательских навыков или денег на компьютер, незаслуженно страдают дети.
У этой медали есть еще одна, не менее драматичная сторона, которой не могут пренебречь власти. По данным опроса, проведенного итальянской ассоциацией психологов, среди школьников в возрасте от 12 до 19 лет, 68 процентов молодых людей и 42 процента девушек переживают глубокую депрессию из-за удаленного обучения и невозможности общаться со сверстниками. Но решить эту проблему в ближайшее время, судя по всему, вряд ли получится.
Итальянские школы будут продолжать дистанционное образование до конца учебного года, а в сентябре, скорее всего, с целью обеспечения социальной дистанции учащихся разделят на группы, и им будет предложено чередовать онлайн-обучение и занятия в классе.
Школу гонят из дома
Эксперты отмечают, что универсальная для всех система образования и так работала в Америке с ее социальными контрастами не идеально, а переход на дистанционку только усугубил неравенство, ведь у всех разные родители, технические возможности и мотивация.
В идеальных ситуациях (например, когда оба родителя имеют возможность работать из дома и не очень загружены, дети учатся в старших классах, достаточно компьютеров и есть скоростной интернет), бывают довольно успешные примеры. Например, многим старшеклассникам такой режим нравится, особенно если добираться в школу далеко - теперь можно позже вставать и меньше тратить времени на дорогу.
Но тем, у кого условия не столь идеальные, а их счет на десятки миллионов, часто приходится непросто. Одни жалуются на большой объем заданий, другие на бесчисленный набор платформ для обучения, который у каждого школьного округа свой.
Один из барьеров - технологический. Для кого-то может быть сюрпризом, но десятки миллионов американцев живут в глубинке, где есть проблемы как с компьютерами, так и со скоростным интернетом. Некоторые школьные округа пытались решить проблему такого неравенства на ранней стадии, сразу после введения карантина. Например, в Джексонвилле (штат Флорида) провели опрос, выяснив, что из 69 тысяч учащихся примерно 27 тысяч не имели этих устройств. Всем им временно выдали ноутбуки и точки доступа. Часть школ предлагает бумажную альтернативу онлайн-урокам, то есть учащимся отправляют отпечатанные учебные материалы для самостоятельных занятий.
Кроме того, многие учебные заведения поначалу опирались на те приложения, которыми пользовались ранее. Но большинство из них были рассчитаны как дополнение к учебе в классах, а не как самостоятельная платформа для дистанционного обучения.
Другой барьер - это сам американский уклад жизни. Американки - публика работящая, в мегаполисах у матерей в графике не всегда много времени на воспитание детей, которые с пеленок проводят почти весь день в яслях или, если позволяют средства, с няней. В глубинке немало более консервативных многодетных семей, где мамы не работают. Но там размер семьи обязывает заниматься весь день бытом, а за младшими детьми присматривают старшие.
Кроме того, Америка - не самое социальное государство. Карантин парализовал экономику, средние и малые компании массово увольняют сотрудников. Поэтому те, у кого есть возможность работать из дома, не рискуют требовать от работодателя поблажек на выполнение уроков с детьми.
"У нас с женой сейчас нет возможности не работать, нужно выплачивать ипотеку, - рассказал мне знакомый журналист из Вашингтона, чей сын ходит в начальную школу, а супруга работает врачом и потому днем не бывает дома. - Может быть, тем, кто не работает, проще и они успевают со всем справляться. Приходится брать один выходной за свой счет и успевать все за этот день и пару выходных, заниматься допоздна. Кроме того, без живого контакта с учителем ребенок быстро теряет концентрацию. Конечно, мы устали. Знакомым, у которых дети постарше, тоже непросто. Одна знакомая жаловалась нам, что при работе и трех детях у нее нет времени вспоминать историю Второй мировой войны, биологию и математику для старшей дочери. Кроме того, из-за работы она просит старшую дочь помогать с занятиями младшим, но у той не остается времени на собственные уроки, остаются только выходные".
Но тем родителям, которые остались дома, не обязательно проще. Недавно широкую огласку в соцсетях получил рассказ женщины из Флориды, обратившей внимание на школьника с ноутбуком в закусочной "Сабвей". Как выяснилось, учащийся не мог делать уроки дома. Его мать уволили, да и положение отца на работе было шатким, а потому стесненные финансово родители решили, что наличие интернета дома - не приоритет. Едва ли этот случай единичный, ведь с начала пандемии более 30 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице, а расценки на интернет в США куда выше, чем в России (от 3 тысяч рублей в месяц). Подростку, чтобы не отставать по учебе, пришлось искать закусочную с бесплатным интернетом и заниматься там.
Отдельная проблемная категория - те учащиеся, которые не говорят по-английски, а это дети многочисленной армии приезжих. Например, в школе Мэнн-Миддл в Сан-Диего, где много детей из малоимущих семей иммигрантов, только треть учеников - англоязычные. Обычно остальные ходят на дополнительные занятия по английскому, но сейчас организовать это для них на порядок сложнее, потому что инструкции по работе с онлайн-платформами зачастую есть только на языке Шекспира. Поэтому даже с подключением возникает много трудностей, не говоря уже о самой учебе.
В результате всех этих трудностей большинство американских родителей, как утверждают социологи, уверены, что дистанционное обучение пагубно скажется на качестве образования их детей.
Президент читает сказки
Доктор Борис Крайних, детский психолог, работающий в иерусалимских начальных школах, в беседе с "РГ" заметил, что без присутствия рядом с детьми взрослых или старших детей процесс обучения невозможен.
Однако "занять ребенка", то есть, отвлечь его от бесконечного сидения перед телевизором, реально, если предложенная "удаленка" будет интереснее или необычнее по тематике и форме телепередачи.
Как сообщает газета "Гаарец", Объединение израильских психологов раскритиковало решение минобразования относительно дистанционного обучения малышей, независимо от того, посещают ли они детский сад или учатся в младших классах школы. По мнению этих специалистов, психология дошкольников и младших школьников требует непосредственного, а не опосредованного общения.
"На удаленке" учитель не в состоянии отслеживать моменты беспокойства обучающегося и оперативно на них реагировать, - считают эти специалисты. - Отсутствие психологического комфорта у маленьких детей делает бессмысленным любое обучение".
Еще в начале апреля против закрытия школ и детсадов на карантин выступал министр образования раввин Рафи Перец, бригадный генерал, бывший главный раввин ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), отец 12 детей. По его словам, коронавирус не распространяется в учебных заведениях, и в сложившейся ситуации нет каких-либо серьезных причин приостанавливать там занятия.
В то же время удачной "удаленкой" - занимательной, но отнюдь не образовательной- оказались сказки, которые президент Израиля Реувен Ривлин с небольшими перерывами читал онлайн для маленьких граждан своей страны. После этих передач Ривлина стали называть "национальным дедушкой".
Согласно договоренностям между профсоюзом учителей и министерством финансов, учителя работают из дома.
"Нередко это сложнее, чем преподавание в классе", - убеждена генеральный директор Объединения (профсоюза) учителей Яффа Бен-Давид. С ней согласен учитель физики школы уровня "тихон" (10-12-е классы) в Реховоте Ицхак Харари. По его мнению, обучение в режиме "удаленки" "всегда сложнее". Если же школа предлагает подобный путь овладевания знаниями по циклам естественных и точных наук обычным школьникам, то Харари сомневается в результативности.
В беседе с "РГ" он так обосновал свое мнение: "Концентрация внимания школьников даже старших классов при прохождении практически любых разделов быстро рассеивается, если у них нет ощущения присутствия преподавателя или других учеников. Дистанционное обучение школьников требует специальных методик, которые пока не выработаны".
И действительно, на заседании Парламентской комиссии по образованию, обсуждавшей дистанционное обучение, была признана неэффективность такого способа преподавания.
Несколько раз бравшая слово на этом заседании Яффа Бен Давид выразила протест представителям минфина и минобразования, которые готовы оплачивать педагогам уроки "по удаленке" только в половинном размере. И это при том, что в конце мая у выпускников с опозданием может начаться подготовка к экзаменам на получение "багрута" ("аттестата зрелости"). Летом планируется сокращение отпуска педагогам, ибо в июле ученикам средних классов (с 7-го по 9-й) предпишут девять дней обязательных занятий в стенах школы.
"Казначейство готово наплевать на трудовой договор, - подчеркнула в своем выступлении лидер профсоюза учителей, - но мы не будем работать бесплатно".
С учетом того, что Всеобщая федерация трудящихся Израиля обычно поддерживает требования учителей, фактически Яффа Бен-Давид пригрозила объявлением всеобщей забастовки.
Мнения родителей оказались неоднозначными. Елена Романова, врач больничных касс "Маккаби" в Иерусалиме, считает, что онлайн-уроки лучше, чем отсутствие занятий вообще. Она убеждена, что "учителям необходимо приобрести опыт дистанционного преподавания в разных возрастных группах и выработать свой стиль, который, конечно же, будет отличаться от обучения в классных стенах".
Супруг Елены, Михаил, учитель физкультуры и тренер по каратэ, сомневается, что "удаленка принесет какие-то стабильные знания школьнику и не выродится в карикатуру на сам процесс обучения". Правда, по его мнению, для студентов, уже определившихся с профессией, и по сути взрослых людей, подачи лекций и проведение консультаций в режиме видеоконференций "вполне приемлемы".
Профессор Института науки имени Хаима Вейцмана в Реховоте Реувен Куприянов не только проводит видеоконференции со своими студентами, но и консультирует аспирантов и докторантов, граждан других стран, которые по причине пандемии коронавируса не имеют возможности посетить научного руководителя.
Исходя из своего опыта, профессор Куприянов выразил такую точку зрения: "Консультационная модель вполне успешно используется в дистанционном образовании в высшей школе не только в случае форс-мажорных ситуаций. Однако и в этом варианте она полностью не заменяет традиционные лекции, семинары и экзамены".
Что же касается школ, а тем более детских садов, то использование "удаленки" полноценным учебным процессом назвать нельзя.
Психометрические экзамены для поступающих в высшие учебные заведения, отложенные в связи с карантином, планируется провести с 31 мая по 4 июня. Таким образом не будут нарушены предписания минздрава относительно количества людей в одной аудитории и расстояния между экзаменующимися.
Обучение под стрессом
Как созналась француженка, а она одна воспитывает сына, первое время был самый "настоящий кошмар". Дело в том, что Министерством образования всем было рекомендовано подключиться к интернет-платформе, на которой выложена специальная программа, разработанная Национальным центром дистанционного обучения (CNED), а накануне были разосланы методички для родителей и учеников с подробными инструкциями.
- Как только я попыталась выйти на эту платформу, оказалось, что попасть на нее невозможно: официальный сайт завис от огромного количества выходов на него, - рассказывает Мирей. - Причем "час пик" продлился не один день. В этой ситуации учительница Пьера стала присылать по электронной почте задания, те самые, которые ребята делали в школе. Но вот в чем проблема: обратная связь также была лишь по этому каналу.
К тому же надо учесть, что дома у Мирей - один компьютер и, увы, нет принтера. Поэтому приходилось переписывать часть заданий от руки, просить знакомых, живущих поблизости, распечатывать некоторые, особенно объемные, а затем использовать разрешенную часовую прогулку для того, чтобы забрать эти тексты. Не говоря уже о том, что служебных, пусть "дистанционных", дел, с нее никто не снимал.
Надо сказать, что министерская программа, задохнувшаяся поначалу от ураганного наплыва школяров, со временем была откорректирована и сейчас работает вполне сносно. Однако многие педагоги по примеру учительницы Пьера, стали искать разные выходы из форс-мажорного тупика. Так наиболее продвинутые в современных информационных технологиях обратились к видеоресурсу YouTube. Они стали открывать собственные каналы, публиковать на нем уроки, а заодно устраивать форумы, на которых ведется активный диалог с учащимися. Другие обратились к WhatsApp. Третьи подтянули ресурс Discord, который ранее в основном был ориентирован на любителей компьютерных игр. Правда, далеко не все местные школяры втянуты в этот, с одной стороны, виртуальный, а с другой - вполне конкретный процесс обучения. Как здесь подсчитано, свыше пяти процентов учеников, а это не менее 150 тысяч ребят, оказались в положении "отверженных" из-за того, что проживают в социально неблагополучных районах, где у обитателей порой не хватает денег ни на компьютер, ни на установку интернета.
Видеочаты в пижамах
"Некоторые не отвечают уже две недели, а я даже не знаю их мейлы. По немецкому языку нам задали разгадывать какие-то кроссворды, а по обществознанию - вести дневник эпидемии в нашей земле Гессен", - поделилась с порталом Spiegel online старшеклассница Дебора из франкфуртской общеобразовательной школы, у которой на носу выпускные экзамены.
Бьют тревогу и родители. "Мне фактически пришлось стать учителем для своей девятилетней дочки. Никакого цифрового обучения, всех этих инноваций в нашей школе нет и в помине. На мой взгляд, это огромный недостаток, - пожаловалась "РГ" Клаудиа из города Фалькензе. - Я сама прохожу курсы повышения квалификации для своей работы, нас дистанционно консультируют, устраивают видеоконференции, присылают электронные материалы. Для детей же ничего такого не сделано. Каждый день я сама придумываю, как мотивировать ребенка. Такое ощущение, что мы остались одни".
Похожие чувства испытывает Кристоф Фишер из Штуттгарта, чью историю приводит Spiegel. Мужчина стал настоящим гуру в вопросе домашнего обучения, ведь у него четверо детей, разбросанных по трем разным школам. Шестым классом, в котором учится его средняя дочь, мужчина очень недоволен: раз в неделю по каждому предмету ей приходят безликие бланки со скучными заданиями, в ключах с решениями - ошибки. Родителям прямо заявили, что им придется самим проверять уроки своих чад. "Мол, учителя теперь занимаются дома с собственными детьми, на учеников у них нет времени! Чувствую, они вернутся на работу изрядно отдохнувшими", - возмущается многодетный отец. Впрочем, у близнецов-третьеклашек дела обстоят куда лучше: учительница всегда отвечает на все вопросы по электронной почте и просит не стесняться звонить ей напрямую.
Примеров, когда педагоги-энтузиасты со всей душой отдаются эксперименту, немало. "Теперь я частенько вижу своих учеников в пижамах", - рассказала Spiegel классная руководительница десятого класса в районной школе Гамбурга. Она не только два раза в неделю общается с ребятами в скайпе, но и заботится о тех, у кого дома нет компьютера или ограничен доступ к интернету. Например - у детей беженцев, живущих в общежитиях. Ради них преподаватель приходит на работу, распечатывает там стопку листов с упражнениями и отправляет с курьером по адресам. В ответ школьники присылают ей скрины ответов на смартфон. Ее коллега из Мюнстерланда перед уходом на карантин провела беседу со всеми своими подопечными и составила для каждого индивидуальный план занятий. А еще она устраивает детям настоящие, хоть и виртуальные переменки, на которых можно обменяться дружескими письмами, селфи и даже рецептами пирога.
Но еще больше, чем дети, по живому общению скучает… директор гамбургской начальной школы Бьерн Ленгвенус. В пустом актовом зале он оборудовал телестудию, нанял двух операторов и с их помощью снимает ролики о жизни альма-матер на карантине. "Шоу полуночников", которое каждый вечер выходят на YouTube-канале, с нетерпением ждут не только его ученики, но и коллеги. "Педагогика - мое призвание. Мои двери всегда были для всех открыты. А теперь я целыми днями сижу один в своем кабинете, провожу все эти телеконференции... Так что мое шоу - единственная отдушина, возвращающая меня к воспоминаниям о нормальной жизни", - цитирует Spiegel грустного директора.
Сложные времена настали не только для обычных учебных заведений, но и для музыкальных. "РГ" пообщалась с Тиной Клаус, директором одной из таких школ. "Я преподаю фортепиано. Сейчас мы всем коллективом пытаемся придумать, как организовать учебный процесс в новых условиях. Честно говоря, это очень нелегко, - признает фрау Клаус. - Ведь невозможно учиться музыке, инструменту только дистанционно. Нам, взрослым, тоже очень сложно не видеть ребят. В последнее время я вообще много размышляю о судьбе культуры, которая на фоне эпидемии вдруг оказалась на задворках. Все говорят о ресторанах, магазинах, больницах, но об учреждениях культуры как будто забыли. И это вызывает у меня большую тревогу".
Учебу отрепетировали
В конце концов учебный год стартовал в школах в режиме онлайн-занятий, но детские сады до сих пор закрыты на неопределенный срок. В некоторых вузах Южной Кореи буквально на днях стали возобновлять в отдельных случаях лекции в стандартном режиме, однако пока в основном все протекает в режиме видеоконференций. В школах же все уроки до сих пор идут только онлайн.
К такой форме работы в корейских школах готовились еще с конца февраля - начала марта. Были проведены пробные занятия для проверки режима подключения, а также того, как с этим справляются школьники. Поэтому, когда дело дошло до реальных уроков в онлайн-режиме, то массовых сбоев не было, так как все было устранено заранее. Конечно, поначалу не всем было привычно учиться в таком режиме, причем это касалось как учителей, так и школьников. Тем не менее корейцы в целом "дружат" с новейшими технологиями, потому знаительных проблем не возникло.
Что касается обеспечения интернетом и электронными устройствами, то с этой точки зрения у Кореи тоже почти не было проблем. Страна по территории небольшая, населения достаточно много, и уровень жизни весьма высокий. Кроме того, Южная Корея стабильно занимает первые места в мире как по скорости интернета, так и по степени охвата. Проще говоря, в Корее сложно найти место, которое не охвачено интернетом.
То же самое можно сказать и про электронные устройства. Очень сложно найти корейца без смартфона, компьютера или планшета. Была незначительная часть школьников из начальных классов, которые являются выходцами из бедных семей и не имели смартфонов, но эту проблему быстро решили путем покупки электронных устройств за счет местных или центральных органов власти.