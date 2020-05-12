Сайнс подпишет контракт с "Феррари" в течение 48 часов

Итальянская команда "Формулы-1" "Феррари" нашла замену уходящему в конце сезона Себастьяну Феттелю.

Как сообщает портал Motorsport, итальянская "конюшня" намерена в течение двух суток подписать контракт с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом.

Ранее во вторник стало известно, что лидер "Феррари" Себатьян Феттель отклонил предложения о новом контракте, и команда сообщила о том, что по окончании сезона он ее покинет.

Сайнс - сын раллиста Карлоса Сайнса, ставшего двукратным чемпионом мира. В "Формуле-1" Карлос Сайнс-младший выступает с 2015 года. Он входил в команды "Торо Россо", "Рено" и "Макларен" и всего однажды попал на подиум.