Постановление губернатора Ставропольского края от 11 мая 2020 года № 189 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края"

В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п "О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности", в связи с отменой постановлением Правительства Ставропольского края от 11 мая 2020 г. № 243-п "Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края" ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, введенных постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края", на основании предписания руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю Ермакова А.В. от 10.05.2020 № 26-00-01/04-4045-2020 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в городе-курорте Пятигорске, протоколом заседания координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края от 10 мая 2020 г. № 22, в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края постановляю:

1. Ввести ограничение на въезд (выезд) всех видов автомобильного транспорта (в том числе следующего транзитом) на территорию (с территории) города-курорта Пятигорска Ставропольского края (далее - город Пятигорск) в границах, определенных Законом Ставропольского края от 7 июля 2004 г. № 58-кз "Об установлении границы муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края".

2. Установить, что:

2.1. Ограничение, установленное пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется на:

служебные транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, правоохранительных органов и специальных подразделений, а также личные транспортные средства сотрудников (работников) данных органов;

служебные транспортные средства организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (далее - постановление Губернатора Ставропольского края № 119), и личные транспортные средства работников данных организаций;

транспортные средства, имеющие разовый специальный пропуск на въезд (выезд) и передвижение по городу Пятигорску, выдаваемый в порядке и по форме, утверждаемым органами местного самоуправления города Пятигорска (далее - разовый специальный пропуск на транспортное средство).

2.2. Въезд (выезд) транспортных средств на территорию (с территории) города Пятигорска осуществляется через специально оборудованные на автомобильных дорогах общего пользования, пересекающих границы города Пятигорска, пункты въездного (выездного) контроля, работающие в круглосуточном режиме (далее - специально оборудованные пункты въездного (выездного) контроля), при предъявлении гражданином следующих документов:

2.2.1. В отношении транспортных средств, указанных в абзаце втором подпункта 2.1 настоящего постановления, - служебные удостоверения водителя и пассажиров транспортного средства.

2.2.2. В отношении транспортных средств, указанных в абзаце третьем подпункта 2.1 настоящего постановления, - документы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров транспортного средства, и специальные пропуска на право передвижения (перемещения) на территории города Пятигорска, выданные указанным лицам в порядке и по форме, утверждаемым органами местного самоуправления города Пятигорска по согласованию с министерством экономического развития Ставропольского края.

2.2.3. В отношении транспортных средств, указанных в абзаце четвертом подпункта 2.1 настоящего постановления, - документы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров транспортного средства, и разовый специальный пропуск на транспортное средство.

2.3. При въезде (выезде) на территорию (с территории) города Пятигорска водители и пассажиры транспортных средств, указанных в подпункте 2.1 настоящего постановления, должны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

2.4. При определении у гражданина температуры тела 37 градусов Цельсия и выше или при наличии признаков респираторного заболевания такой гражданин не допускается к въезду (выезду) на территорию (с территории) города Пятигорска и направляется в ближайшую медицинскую организацию для медицинского осмотра и при необходимости его лечения либо обеспечения изоляции, либо в случае если установлено, что гражданин находится в состоянии, требующем срочного медицинского вмешательства, такой гражданин подлежит доставке в ближайшую медицинскую организацию для оказания медицинской помощи.

2.5. Комплекс ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, установленный постановлением Губернатора Ставропольского края № 119, на территории города Пятигорска применяется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим постановлением.

2.6. Введенные настоящим постановлением ограничительные мероприятия действуют до их отмены.

2.7. Специальные пропуска на право передвижения (перемещения) на территории города Пятигорска, выданные гражданам органами местного самоуправления города Пятигорска на основании постановления Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края", признаются действительными до отмены введенных настоящим постановлением ограничительных мероприятий без проставления на них дополнительных отметок в случае, если такие специальные пропуска не аннулированы выдавшими их органами местного самоуправления города Пятигорска.

3. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, при нахождении в общественном транспорте (включая такси), помещениях общего пользования многоквартирных домов, посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края № 119, и осуществлении трудовой деятельности в таких местах, а также при любом выходе на улицу.

4. Поручить:

4.1. Министерству экономического развития Ставропольского края совместно с администрацией города Пятигорска обеспечить организацию выдачи и учет специальных пропусков на право передвижения (перемещения) на территории города Пятигорска в порядке и по форме, утверждаемым органами местного самоуправления города Пятигорска по согласованию с министерством экономического развития Ставропольского края:

работникам организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края № 119;

гражданам, имеющим необходимость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных подпунктом 3.2 постановления Губернатора Ставропольского края № 119 и носящих неотложный характер.

4.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края:

4.2.1. Совместно с органами местного самоуправления города Пятигорска и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, имеющих общую административную границу с городом Пятигорском, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации обеспечить создание специально оборудованных пунктов въездного (выездного) контроля.

4.2.2. Совместно с органами местного самоуправления города Пятигорска и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, имеющих общую административную границу с городом Пятигорском, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и казачьими обществами организовать круглосуточные посты на специально оборудованных пунктах въездного (выездного) контроля.

4.3. Министерству здравоохранения Ставропольского края совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю организовать дежурства и проведение бесконтактной термометрии на специально оборудованных пунктах въездного (выездного) контроля.

4.4. Органам местного самоуправления города Пятигорска в срок до 12 мая 2020 года утвердить порядок выдачи и форму разового специального пропуска на транспортное средство и обеспечить выдачу таких специальных пропусков на специально оборудованных пунктах въездного (выездного) контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







