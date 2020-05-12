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12 мая 2020 г.

Постановление адинистрации Тамбовской области от 12 мая 2020 года № 398 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- CoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

(в редакции от 08.05.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

абзац шестой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при любом выходе на улицу, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.";

абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

"Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при любом выходе на улицу, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.";

дополнить пунктом 11.6 следующего содержания:

"11.6 Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляют свою деятельность исключительно в части оказания государственных услуг Росреестра, регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации".

Срок - с 12.05.2020 до особого распоряжения.";

абзац второй пункта 22.1 изложить в следующей редакции:

"в период действия пункта 15 постановления о введении режима дистанционной формы обучения студентов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, (далее - студенты) автотранспортные предприятия и перевозчики всех форм собственности не реализуют льготные и именные месячные проездные билеты на проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автобусами в пригородном сообщении, предусмотренные Порядком предоставления субсидий автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам, утвержденным постановлением администрации области от 12.01.2018 № 20 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам;";

пункт 24 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12.05.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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