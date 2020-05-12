В Беларуси перенесли премьеру спектакля "En souvenir de Шагал"

Премьера пластического спектакля "En souvenir de Шагал" в Национальном академическом театре имени Янки Купалы Беларуси перенесена на конец сезона.

Над постановкой работают московский режиссер Сергей Землянский, главный художник театра имени Вахтангова, художник-постановщик Максим Обрезков, композитор -Павел Акимкин (актер российского Театра наций), автор либретто Андрей Щеткин, художник по свету Александр Сиваев.

Видеорядом занимались специалисты Купаловского театра - Сергей Рылко и Игорь Соколовский.

Сергей Зелянский давно мечтал поставить спектакль по биографии знаменитого художника Марка Шагала и когда получил приглашение от Купаловского театра, понял, что настал его час. Спектакль также покажут на родине знаменитого художника в Витебске:" Я восхищаюсь Марком Шагалом, его творчеством, фантасмагорией в его работах "Прогулка" и "Полет над городом", безграничным полетом фантазии. В спектакле будет знаменитый пожар в Витебске, во время которого родился Марк Шагал. А кроме того - революция, войны, которые материализуем с помощью приемов пластического театра".Шагал обожал Витебск и называл его своим Парижем.

Землянский приезжал в Беларусь на фестиваль ТЕАРТ со спектаклем Московского драматического театра имени Пушкина "Материнское поле", в 2017 году - с постановкой Лиепайского театра по пьесе Гоголя "Женитьба".

Это вторая работа Сергея Землянского в пластической форме. Первым опытом был спектакль "Послание изгнанных. Миражи Серебряного века", основой которого послужили произведения русских поэтов, написанные в конце XIX-начале XX века.

В последнее время пластические спектакли вошли в моду.Ценность стиля пластической драмы в том, что в нём происходит перевод драматических произведений на язык, понятный в любой стране мира. Лишая драматического актера голоса, Землянский находит новые инструменты: музыка, сценография, визуальные эффекты.

Большую роль в создании нового стиля сыграл Максим Обрезков - главный художник московского театра имени Евгения Вахтангова (он номинировался на премию Союзного государства в области литературы и искусства в 2011-12 гг. за спектакль "Свадьба" по А.Чехову в Национальном академическом театре имени Янки Купалы).

- Мы не жили во времена Шагала, - рассказал Сергей Землянский, - наш спектакль - всего лишь фантазия на тему любви, детства и взросления, становления личности.

В спектакле участвует и Народный артист СССР и Беларуси 85-летний актер Геннадий Овсянников. Он сыграл более 80 ролей в кино и театре.

Шагала играют четыре актера, изображая художника в детстве, молодости, в зрелом возрасте и в старости. Идею спектакля выражают слова Шагала: "Живопись мне казалась каким-то окном, через которое я улетал в другой мир". Художник утверждал, что "родился между небом и землей" и постоянно пребывал в этом "промежуточном" пространстве, понимая свое существование в искусстве и жизни, как бытие в особом измерении".

Когда закончатся ограничительные меры, Землянский вернется к репетициям спектакля.