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12.05.2020,  
12:49
Текст:  Антон Валагин

В Норвегии назвали угрозой новый американский радар

Жителей норвежского городка Варде напугала модернизация стратегического радара НАТО Globus, установленного рядом с жилыми домами и предназначенного для слежения за Северным флотом России.
Фото: Olavfin/Wikimedia.org Фото: Olavfin/Wikimedia.org
Фото: Olavfin/Wikimedia.org

На днях в Варде из США пришло грузовое судно Ocean Freedom с новым оборудованием для РЛС. Порт оцепили, набережную городка обнесли забором и выставили военное оцепление, перевозившие аппаратуру грузовики сопровождала полиция в включенными мигалками. Понятно, все это не добавило спокойствия горожанам, сообщило национальное телевидение NRK.

- Это угроза всему нашему городку. Мы живем так близко от России и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это ужасно, - пожаловался Стиг Нильсен.

Фото: Chaoborus / wikimedia.org
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В мэрии Варде понимают тревогу жителей.

- Я надеюсь, что министерство обороны повысит безопасность радиолокационной системы и разработает план эвакуации, - рассказал глава муниципалитета Эоьян Йенсен.

В военном ведомстве Норвегии страхи жителей самой северной коммуны страны считают преувеличенными.

- С модернизацией системы цели и задачи РЛС не изменятся. Таким образом ничто не предвещает нагнетания военной напряженности на севере и угрозы для Варде, - заявила старший советник министерства обороны Марита Исаксен Вангберг.

В Варде ее спокойствия не разделяют.

- Во-первых, обновленный радар - провокация против наших восточных соседей. Во-вторых, если что-то пойдет не так, бомбить-то будут нас. И это вовсе не здорово, - считает Ронии Бьерклунд, живущий в 200 метрах от РЛС.

Фото: twitter@COUPSURE
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Его тревога имеет под собой основания. После того как руководство НАТО озвучило планы модернизировать стратегический радар в Варде, представитель российского МИД Мария Захарова пообещала адекватный ответ на недружественные действия. На норвежский городок нацелили береговой ракетный комплекс "Бал". К тому же бомбардировщики Северного флота регулярно отрабатывают ракетные атаки на РЛС. Тренировки проходят над нейтральными водами, но от них до Варде всего 28 километров.

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