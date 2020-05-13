Закон Республики Башкортостан от 12 мая 2020 года № 258-з "О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 12 мая 2020 года.

Внести в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2011, № 16 (358), ст. 1151; 2012, № 1 (367), ст. 9; № 3 (369), ст. 142; № 10 (376), ст. 517; № 21 (387), ст. 1000; № 23 (389), ст. 1109; 2013, № 3 (405), ст. 94; № 12 (414), ст. 486; № 15 (417), ст. 633; № 18 (420), ст. 783; № 21 (423), ст. 953, 959; 2014, № 9 (447), ст. 420; № 22 (460), ст. 1055; 2015, № 3 (477), ст. 106; № 18 (492), ст. 816; Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан, 2015, № 21 (495), ст. 961, 963, 969; 2016, № 17 (527), ст. 810; № 22 (532), ст. 1017, 1018; 2018, № 5 (587), ст. 208; № 11 (593), ст. 450; № 21 (603), ст. 831; 2019, № 14 (632), ст. 676; № 22 (640), ст. 1140; 2020, № 4 (658), ст. 177; № 6 (660), ст. 323; Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2020, 10 апреля) следующие изменения:

1) главу 13 дополнить статьей 13.19 следующего содержания:

"Статья 13.19. Нарушение требований нормативных правовых актов Республики Башкортостан, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан

1. Невыполнение требований нормативных правовых актов Республики Башкортостан о введении и об обеспечении режима повышенной готовности, если указанные действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Республики Башкортостан о введении и об обеспечении режима повышенной готовности, выразившееся в том числе в нарушении требования об использовании средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), если указанные действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не образуют состав правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.";

2) статью 14.2 после цифр "13.18" дополнить цифрами ", 13.19";

3) в части 2 статьи 15.1:

а) пункт 3 после цифр "13.12" дополнить цифрами ", 13.19";

б) пункт 4 после цифр "3.7" дополнить цифрами ", 13.19";

в) пункт 5 после цифр "3.7" дополнить цифрами ", 13.19";

г) пункт 6 после слов "статьи 9.2" дополнить словами ", статьей 13.19";

д) пункт 7 после слов "статьи 13.3" дополнить словами ", статьей 13.19";

е) пункт 8 после цифр "12.1" дополнить цифрами ", 13.19";

ж) пункт 9 после слов "статьи 6.12" дополнить словами ", статьей 13.19";

з) в пункте 10 слова "статьей 2.5" заменить словами "статьями 2.5, 13.19";

и) пункт 11 после цифр "13.13" дополнить цифрами ", 13.19";

к) пункт 13 после цифр "13.12" дополнить цифрами ", 13.19";

л) пункт 14 после цифр "2.11" дополнить цифрами ", 13.19";

м) пункт 15 после слов "статьи 13.11" дополнить словами ", статьей 13.19";

н) в пункте 16 слова "статьей 2.12" заменить словами "статьями 2.12, 13.19";

о) в пункте 161 слова "статьей 9.6" заменить словами "статьями 9.6, 13.19";

п) пункт 24 после цифр "7.2" дополнить цифрами ", 13.19";

р) в пункте 26 слова "статьей 4.7" заменить словами "статьями 4.7, 13.19";

с) в пункте 35 слова "статьей 13.15" заменить словами "статьями 13.15, 13.19";

т) пункт 36 после цифр "13.14" дополнить цифрами ", 13.19";

у) пункт 37 после слов "(в части техники, поднадзорной указанным органам)" дополнить словами ", статьей 13.19";

ф) пункт 39 после слов "статьи 13.7" дополнить словами ", статьей 13.19".

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







