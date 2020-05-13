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13.05.2020 11:09
Рубрика: В мире

Беглый бизнесмен подарил премьеру Болгарии акции ФК "Левски"

Текст: Александр Гацак (София)
Бизнесмен Васил Божков, укрывающийся от прокуратуры Болгарии в Объединенных Арабских Эмиратах, объявил о передаче акций футбольного клуба "Левски" премьер-министру республики Бойко Борисову.

"Клуб находится в исключительно тяжелом финансовом положении, являющимся следствием умышленного и незаконного уничтожения компаний, компенсирующих его расходы, - говорится в распространенном среди СМИ сообщении подконтрольной Божкову организации "Нове холдинг". - В этой связи мы передаем акции "Левски" виновнику его разрушения, неоднократно заявлявшего о своей готовности "позаботиться" о клубе и спасти в случае смены его владельца - господину Бойко Борисову".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Божков стал собственником "Левски" в начале 2019 года и активно занялся спонсированием клуба. Однако его компания "Нове холдинг", заведовавшая организацией азартных игр в Болгарии, подверглась преследованию местной прокуратуры. Бизнесмену было предъявлено 11 обвинений, после чего тот принял решение укрыться в Дубае.

Все руководство клуба, находящегося на гране банкротства, объявило о намерении подать в отставку сразу после отмены режима чрезвычайного положения, истекающего 13 мая.

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