Источник: "Локомотив" скоро объявит об уходе Юрия Семина

"Локомотив" в ближайшие два дня объявит о смене главного тренера. Как сообщил журналист Нобель Арустамян, руководство клуба намерено отправить в отставку 73-летнего Юрия Семина до 15 мая. В случае возобновления сезона руководить командой будет уже другой наставник - Марко Николич, о назначении которого также будет объявлено в ближайшее время.

По данным Арустамяна, все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД. Как сообщает Sport24, Семину будет предложена работа в структуре клуба.

Сам Семин прокомментировал изданию эту информацию. "Я ничего не знаю, все вопросы к руководству", - сказал он.

Под руководством Семина "Локомотив" в сезоне-2017/18 выиграл чемпионат России, а в следующем сезоне и кубок страны. В сезоне-2018/19 "Локомотив" стал обладателем серебряных медалей РПЛ, а в 2019 году завоевал Суперкубок России.

В нынешнем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, "Локомотив" занимает 2 место в таблице, набрав 41 очко за 8 туров до финиша.