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13.05.2020 00:28
Рубрика: Власть

Медведев предложил создать единый реестр вакансий

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" после онлайн-приема граждан, посвященного защите трудовых прав.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Медведев провел дистанционный прием граждан

"Такой площадкой может стать портал "Работа в России". Так люди смогут оперативно получать информацию о рабочих местах даже в других регионах", - написал Медведев.

В своем сообщении он также отметил, что партия не должна забывать об индивидуальном подходе к каждому обращению, так как "за каждой ситуацией стоят конкретные люди со своей жизненной историей". Кроме того, Медведев рассказал о проблемах, которые обсуждались в ходе онлайн-приема: о принуждении к увольнению сотрудников, невозможности получить выплаты детьми-сиротами по месту проживания из-за отсутствия постоянной регистрации.

Председатель "Единой России" пообещал, что по итогам встречи будут разработаны поправки в законодательство по линии партии для решения таких системных проблем.

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