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Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана

Новости
    13.05.2020, 19:51
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Патриарх нидерландского кино Пол Верховен ("Основной инстинкт", "Робокоп", "Она") планирует заняться экранизацией романа "Милый друг" классика французской литературы Ги де Мопассаном.

Об этом стало известно из записи в Twitter продюсера Саида Бен Саида:

Предполагается, что экранизация будет снята на французском языке и получит формат мини-сериала, состоящего из восьми эпизодов. Часть подготовительной работы уже выполнена - голландец Герард Сутеман ("Заводные", "Нападение", "Черная книга") создал сценарий на основе литературного первоисточника.

События, о которых идет речь в романе Мопассана, будут перенесены из девятнадцатого века в наши дни. Съемки начнутся летом 2021 года, сообщает портал Screen Daily.

Напомним, что предыдущая экранизация бессмертного романа в режиссерском прочтении Деклана Доннеллана и Ника Ормерода с Робертом Паттинсоном, Умой Турман и Кристин Скотт Томас в главных ролях вышла на экраны в 2012 году.

Портал также пролил свет на судьбу нового фильма Верховена под названием "Святая дева" (Benedetta), мировая премьера которого должна была состояться на Каннском фестивале в этом году. В связи с его отменой из-за эпидемии COVID-19 было решено перенести релиз на год вперед.

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