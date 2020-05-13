Пол Верховен экранизирует "Милого друга" Ги де Мопассана

Патриарх нидерландского кино Пол Верховен ("Основной инстинкт", "Робокоп", "Она") планирует заняться экранизацией романа "Милый друг" классика французской литературы Ги де Мопассаном.

Об этом стало известно из записи в Twitter продюсера Саида Бен Саида:

Paul Verhoeven is set to take on a series adaptation of the classic French novel " Bel Ami ". He will serve as a showrunner and direct the entire series (8 episodes) in French language. Gerard Soeteman (Black book, flesh and blood, Spetters, etc) has written the 8 episodes. pic.twitter.com/6ICLFylujw - Saïd Ben Saïd (@saidbensaid66) May 11, 2020

Предполагается, что экранизация будет снята на французском языке и получит формат мини-сериала, состоящего из восьми эпизодов. Часть подготовительной работы уже выполнена - голландец Герард Сутеман ("Заводные", "Нападение", "Черная книга") создал сценарий на основе литературного первоисточника.

События, о которых идет речь в романе Мопассана, будут перенесены из девятнадцатого века в наши дни. Съемки начнутся летом 2021 года, сообщает портал Screen Daily.

Напомним, что предыдущая экранизация бессмертного романа в режиссерском прочтении Деклана Доннеллана и Ника Ормерода с Робертом Паттинсоном, Умой Турман и Кристин Скотт Томас в главных ролях вышла на экраны в 2012 году.

Портал также пролил свет на судьбу нового фильма Верховена под названием "Святая дева" (Benedetta), мировая премьера которого должна была состояться на Каннском фестивале в этом году. В связи с его отменой из-за эпидемии COVID-19 было решено перенести релиз на год вперед.