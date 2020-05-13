Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя

Введение в столице пропускного режима оправдало себя, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Поэтому, по мнению спикера, режим обоснованно продлен до 31 мая. Об этом Шапошников заявил в эфире телеканала "Звезда".

"Пока до 31 мая мы остаемся в пропускном режиме​​​. Это необходимость, которая на сегодняшний момент оправдывает себя, - заявил глава Мосгордумы. - Поэтому до 31 мая режим точно будет работать, а в конце мая мы все вместе будем смотреть, какие показатели будут каждое утро".

Напомним, что во вторник 12 мая московский градоначальник Сергей Собянин объявил об автоматическом продлении в связи с продлением режима самоизоляции оформленных ранее рабочих пропусков.