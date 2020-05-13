Число жертв коронавируса в Костроме выросло до семи

За двое суток в костромских больницах скончались четыре пациента с коронавирусом, общее число погибших от инфекции выросло до семи, сообщает оперативный штаб.

В Костромской области, где с 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и многие магазины непродовольственных товаров, растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией и число летальных исходов. К утру 13 мая коронавирус выявили у 402 жителей региона. Более 40 пациентов лежат в больницах, из них двое находятся на аппаратах ИВЛ. Около 220 человек лечатся амбулаторно, 131 человек выздоровел.

- Скончались семь человек, из них два летальных случая зарегистрированы за прошедшие сутки - у пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, - сообщили в администрации региона.

Точная причина гибели больных COVID-19 сейчас устанавливается.

Днем ранее в костромских больницах скоропостижно скончались еще два пациента с коронавирусом. По данным врачей, у обоих погибших были сопутствующие патологии.

Власти призвали жителей региона не нарушать без веских причин условий самоизоляции, а при выходе на улицу обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. С 20 марта по постановлению губернатора Костромской области запрещено посещать общественные места и пользоваться услугами общественного транспорта без масок и респираторов.