МГУ признан лучшим из российских вузов по версии рейтинга RUR

В среду подведены итоги международного рейтинга RUR по странам. Все вузы поделены на лиги, в зависимости от количества набранных баллов - бриллиантовая, золотая, серебряная, бронзовая, медная и просто международная.

Россию представляют здесь 82 университета. В высшую, бриллиантовую лигу (первая сотня вузов) вошел МГУ им. Ломоносова: 97 место и 80 с лишним баллов. На втором месте среди "россиян" - Московский инженерно-физический институт, третьим стал Томский государственный университет. Они в золотой лиге. На 4 месте по России МФТИ - тоже золотая лига, на пятом - Санкт-Петербургский госуниверситет, бронзовая лига.

Международный рейтинг университетов RUR - первый глобальный рейтинг вузов, который разработали в России. Университеты оценивают по 20 критериям, которые можно объединить в 4 направления: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. На первые два критерия приходится по 40 процентов оценочных баллов, на вторые два - по 10.

Рейтинг российский вузов в RUR можно посмотреть здесь.