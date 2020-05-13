МГУ признан лучшим из российских вузов по версии рейтинга RUR

Новости

В Новороссийске возбудили дело за вырубку столетних дубов 11:49
Киргизский город Каракол в 2021 году станет культурной столицей СНГ 11:48
Facebook снова заблокировал аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram 11:46
В Подмосковье пенсионер упал в костер и умер 11:42
Синоптики рассказали, когда из Москвы уйдут холода 11:38
В Якутске введен режим ЧС из-за паводка 11:36
Jeep не согласился с провалом Wrangler 11:34
У второго сезона "Сумеречной зоны" появились трейлер и дата премьеры 11:31
В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи 11:30
Лишь треть москвичей запросили вновь рабочие пропуска после аннулирования 11:30
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М" 11:29
На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус 11:27
Мадуро продлил карантин в Венесуэле еще на месяц 11:26
Стреляющий щит "Легион" испытывают в России 11:25
В Крыму для тренировок спортсменов сборных введут "входной фильтр" 11:21
В Ирландии обанкротятся сотни пабов 11:17
Умер актер из "Великого Гэтсби" Артур Дигнам 11:17
Марсианская вода оказалась непригодной для жизни 11:17
В Коми голодный медведь задрал лосей в вольере этнопарка 11:11
В Петербурге украли коллекцию часов и золота на 1,7 миллиона рублей 11:10
Беглый бизнесмен подарил премьеру Болгарии акции ФК "Левски" 11:09
Число жертв коронавируса в Костроме выросло до семи 11:08
Ученые предсказали низкие урожаи озимых культур 11:01
В России начались продажи новой "ГАЗели" 11:01
В Югре ребенок упал с велосипеда в реку и пропал 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Что делать, если возникли проблемы с пропуском на передвижение по Москве
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения Сергею Кравцову
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
13.05.2020 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

МГУ признан лучшим из российских вузов по версии рейтинга RUR

Текст: Мария Агранович
В среду подведены итоги международного рейтинга RUR по странам. Все вузы поделены на лиги, в зависимости от количества набранных баллов - бриллиантовая, золотая, серебряная, бронзовая, медная и просто международная.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россию представляют здесь 82 университета. В высшую, бриллиантовую лигу (первая сотня вузов) вошел МГУ им. Ломоносова: 97 место и 80 с лишним баллов. На втором месте среди "россиян" - Московский инженерно-физический институт, третьим стал Томский государственный университет. Они в золотой лиге. На 4 месте по России МФТИ - тоже золотая лига, на пятом - Санкт-Петербургский госуниверситет, бронзовая лига.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Факультеты МГУ объединятся в 16 научных школ

Международный рейтинг университетов RUR - первый глобальный рейтинг вузов, который разработали в России. Университеты оценивают по 20 критериям, которые можно объединить в 4 направления: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. На первые два критерия приходится по 40 процентов оценочных баллов, на вторые два - по 10.

Рейтинг российский вузов в RUR можно посмотреть здесь.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СФО Томская область Томск СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство расширило список отраслей экономики, пострадавших от COVID-19
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М"
В Госдуме назвали нереальной идею сокращения числа депутатов
Генсек ООН поддержал призыв отказаться от практики санкций на фоне пандемии
Синоптики рассказали, когда из Москвы уйдут холода
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ