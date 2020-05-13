Мосгорсуд отправил петербуржца, убившего полковника СК, на лечение

Мосгорсуд в среду рассмотрел дело Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве лица в связи с осуществлением его служебной деятельности.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд признал Григорьева, совершившим убийство в состоянии невменяемости, освободив его от уголовной ответственности. Вместе с тем суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

По данным следствия, петербуржец Сергей Григорьев 1 октября 2019 года в Москве у входа в здание Следственного комитета России на Техническом переулке ударил ножом сотрудника СК Владислава Капустина. Полковник Капустин, который отвечал в том числе за организацию приема граждан, от полученного ранения скончался в реанимации. На следующей день Григорьева задержали.

Выяснилось, что после лечения в психиатрической больнице, он с 2013 года стоял на учете в психоневрологическом диспансере по Невскому району Петербурга, а с 2016 наблюдается у психиатра-нарколога. Судебная экспертиза подтвердила, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, исключающим вменяемость. В связи с этим гособвинение просило суд применить к Григорьеву меры принудительного медицинского характера.