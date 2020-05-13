Отключение горячей воды в Подмосковье перенесли на июль

Плановых отключений горячей воды с 1 июня в Подмосковье не будет. Все отключения перенесены на месяц и начнутся с 1 июля, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он отметил, что решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. И добавил, что областные также прорабатывают возможность сократить сроки плановых отключений ГВС с 14 до 10 дней.

Сейчас на 10 дней отключают воду лишь в нескольких муниципалитетах, где смогли существенно модернизировать коммунальное хозяйство. К таким муниципалитетам относятся, например, Реутов, Котельники, Дзержинский, Краснознаменск. В Балашихе, Королеве, Коломне, Кашире, Чехове, Богородском округе, Люберцах и Мытищах сроки отключения удастся сократить до 10 дней у части населения. А задача стоит - перевести на десятидневку всю область.