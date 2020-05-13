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13.05.2020 11:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Москвы начала проверку из-за обрушения перекрытия в жилом доме

Текст: Иван Егоров

Прокуратуры Москвы начала проверку управляющей компании после обрушения лестничного пролета в пятиэтажном доме в Лефортово.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры города, Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением кровельного перекрытия кровельного марша в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов.

Как отметили в надзорном ведомстве, во время проверки будет дана оценка по содержанию и обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома управляющей компанией, а также проведению капитального ремонта. Дом, в котором произошло обрушение, - постройки начала тридцатых годов 20-го века с деревянными межэтажными перекрытиями.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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