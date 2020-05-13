Прокуратура Москвы начала проверку из-за обрушения перекрытия в жилом доме

Прокуратуры Москвы начала проверку управляющей компании после обрушения лестничного пролета в пятиэтажном доме в Лефортово.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры города, Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением кровельного перекрытия кровельного марша в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов.

Как отметили в надзорном ведомстве, во время проверки будет дана оценка по содержанию и обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома управляющей компанией, а также проведению капитального ремонта. Дом, в котором произошло обрушение, - постройки начала тридцатых годов 20-го века с деревянными межэтажными перекрытиями.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.