В Москве снова заработали такси бизнес-класса

Такси премиум-класса снова заработали в Москве после отмены ряда ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущие сервисы в этом сегменте.

Заработали не только бизнес-тарифы "Яндекса", Gett и других перевозчиков, но также и компании, где сдают в аренду авто бизнес-класса с водителем. При этом перевозчики ввели некоторые опции, связанные с эпидситуацией. Например, в одной из компаний нельзя заказать поездку, не указав номер своего пропуска.

Агентство отмечает, что ограничения для бизнес-такси стали действовали с 13 апреля. С этого дня было запрещено перевозить пассажирам компаниям, не имеющим таксомоторной лицензии. Сейчас премиум-перевозки снова разрешены.