В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму

В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик. Он призывал к совершению террористических действий в интернете и оправдывал терроризм, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Мужчина приехал в город в качестве трудового мигранта прошлой осенью. Проникшись идеями радикального ислама, он начал распространять их среди своих знакомых. А в феврале этого года разместил материалы в интересах запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в Telegram. Там содержались призывы помочь организации, финансово в том числе.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он арестован и помещен под стражу.