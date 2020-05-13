Житель Камчатки открыл нарколабораторию в съемной квартире

В Петропавловске-Камчатском завели уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который открыл нарколабораторию.

Следствие считает, что сначала мужчина работал курьером, делая "закладки" по городу. Затем стал изготавливать наркотические вещества самостоятельно.

"Он оборудовал в съемной квартире нарколабораторию, где непосредственно злоумышленника задержали сотрудники полиции. При нем находилось более 400 граммов вещества, содержащего мефедрон", - рассказали в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.

А сообщила о незаконной деятельности полицейским неравнодушная горожанка. За активную позицию руководство региональной полиции поощрит ее благодарственным письмом.