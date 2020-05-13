Жителя Командор заподозрили в насилии над мальчиком

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Алеутского района. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего.

По версии следствия, 9 мая подозреваемый находился в своей квартире и был пьян.

"Воспользовавшись отсутствием мамы пятилетнего мальчика, которая вышла в соседнюю квартиру, совершил в отношении последнего иные насильственные действия сексуального характера", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.