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13.05.2020 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Командор заподозрили в насилии над мальчиком

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Алеутского района. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего.

В Астрахани задержан мужчина, 14 лет насиловавший собственную дочь

По версии следствия, 9 мая подозреваемый находился в своей квартире и был пьян.

"Воспользовавшись отсутствием мамы пятилетнего мальчика, которая вышла в соседнюю квартиру, совершил в отношении последнего иные насильственные действия сексуального характера", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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