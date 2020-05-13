В Кузбассе за сутки утонули двое детей

Два трагических случая с несовершеннолетними на воде произошли в Кузбассе за минувшие сутки.

В Прокопьевском районе шестилетний мальчик утонул в искусственном водоеме недалеко от дома. Днем они с восьмилетним братом, пока родители были на работе, решили поплавать на деревянной конструкции. В какой-то момент палка, которой отталкивались мальчишки, упала в воду. Пытаясь ее достать, младший из братьев спрыгнул с доски и скрылся под водой (плавать он не умел). Старший брат побежал за помощью. Но когда подоспевшие взрослые вытащили пострадавшего из воды, он уже не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть ребенка.

А в Кемерове следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего подростка на озере в Рудничном районе. На берег парень пришел с компанией друзей. Увидев, что их приятель начал тонуть, подростки вызвали спасателей. Однако последние, немедленно придя на помощь, не смогли вернуть пострадавшего к жизни.

- Доследственные проверки по обоим фактам продолжаются, устанавливаются причины смерти потерпевших, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Погибшие дети воспитывались в многодетных семьях, на профилактических учетах не состояли, находились на водоемах без сопровождения взрослых. Мы в очередной раз обращаемся к жителям области с просьбой обратить внимание, где дети проводят время в отсутствие родителей, и провести с ними профилактические беседы по поводу соблюдения правил безопасности на воде.