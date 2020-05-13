Жителя Нальчика будут судить за убийство подполковника ФСИН

В Кабардино-Балкарии заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение против местного жителя по делу об убийстве 45-летней женщины. Она служила в Федеральной службе исполнения наказаний в звании подполковника. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, дело уже передано в суд.

- Житель Нальчика обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем") и частью 4 статьи 162 ("Разбой"). Санкции по этим статьям предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного заключения, - говорится в сообщении прокуратуры КБР.

По данным следствия, в июне 2019 года обвиняемый под предлогом покупки автомобиля встретился с его собственницей в Ореховой роще города Нальчика. Он сел за руль, якобы тестируя машину, и вывез женщину в тихое место. Там обвиняемый предложил ей взять вместо денег за машину расписку, а когда женщина отказалась, начал избивать. В результате пострадавшая скончалась на месте.