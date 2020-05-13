В Псковской области обезвредили взрывоопасные предметы времен ВОВ

В Псковской области обезвредили три взрывоопасных предмета. Все они относятся ко времени Великой Отечественной войны. Об этом в оперативной сводке сообщили в региональном УМЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о выстреле к ручному противотанковому гранатомету, минометной мине и ручной гранате.

Выстрел к гранатомету нашли в Псковском районе в деревне Красные Пруды, а два других взрывоопасных предмета - в Великолукском муниципалитете.

Минометную мину специалисты группы разминирования обезвредили у деревни Борки, а ручную гранату - в самих Великих Луках. Никто при этом не пострадал.