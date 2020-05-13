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13.05.2020 13:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области обезвредили взрывоопасные предметы времен ВОВ

Текст: Светлана Цыганкова

В Псковской области обезвредили три взрывоопасных предмета. Все они относятся ко времени Великой Отечественной войны. Об этом в оперативной сводке сообщили в региональном УМЧС.

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В ведомстве уточнили, что речь идет о выстреле к ручному противотанковому гранатомету, минометной мине и ручной гранате.

Выстрел к гранатомету нашли в Псковском районе в деревне Красные Пруды, а два других взрывоопасных предмета - в Великолукском муниципалитете.

Минометную мину специалисты группы разминирования обезвредили у деревни Борки, а ручную гранату - в самих Великих Луках. Никто при этом не пострадал.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Вторая мировая война

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