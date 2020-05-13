В Петербурге украли коллекцию часов и золота на 1,7 миллиона рублей

Петербургская полиция выясняет обстоятельства пропажи коллекции часов и ювелирных изделий из мини-сейфа в частной квартире. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общая стоимость похищенного оценивается в 1,69 миллиона рублей.

В квартире на Выборгском шоссе, откуда была совершена кража, владелец не был почти три месяца, с 18 марта по 12 мая. А приехав, обнаружил пропажу часов Hublot стоимостью один миллион рублей, а также часов других известных марок - DKNY, Tissot Bas, и золотых украшений, принадлежащих москвичке, которая снимала указанную квартиру.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.