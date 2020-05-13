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13.05.2020 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге украли коллекцию часов и золота на 1,7 миллиона рублей

Текст: Мария Голубкова

Петербургская полиция выясняет обстоятельства пропажи коллекции часов и ювелирных изделий из мини-сейфа в частной квартире. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общая стоимость похищенного оценивается в 1,69 миллиона рублей.

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В квартире на Выборгском шоссе, откуда была совершена кража, владелец не был почти три месяца, с 18 марта по 12 мая. А приехав, обнаружил пропажу часов Hublot стоимостью один миллион рублей, а также часов других известных марок - DKNY, Tissot Bas, и золотых украшений, принадлежащих москвичке, которая снимала указанную квартиру.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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