Вологжанина оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

30 тысяч рублей должен заплатить 49-летний житель Вологды, который написал в социальных сетях фейк о коронавирусе, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Пост на страницах одного из сообществ соцсети "ВКонтакте" мужчина разместил еще 25 марта. Тогда в регионе не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Мужчина написал, что в поликлинике при одной из вологодских больниц пациентка залила кровью весь пол. Автор поста заявил, что это все из-за коронавируса.

Уже когда по данной истории началось разбирательство, вологжанин рассказал, что пост написал со слов жены, которая в тот день была в поликлинике и увидела, как у одной из женщин пошла кровь из носа.

Тогда этой пациентке оказали помощь, кабинет закрыли на обработку, прием перенесли в другой кабинет, а терапевт якобы заявил, что у вологжанки, которой стало плохо, диагностирован коронавирус.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №3, который рассматривал данное дело, пришел к выводу, что мужчина виновен в распространении недостоверных сведений о коронавирусной инфекции. У мужчины есть право обжаловать решение суда.