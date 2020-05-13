На Кубани задержали серийных похитителей надгробий

В Усть-Лабинском районе Кубани полицейские задержали мужчин, подозреваемых в серии краж памятников с местных кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как пояснили в ведомстве, в дежурную часть обратились местные жители с заявлениями о том, что с территорий кладбищ исчезли мраморные надгробия. В ходе розыска удалось установить личности и местонахождение похитителей. Ими оказались двое местных жителей 34 и 44 лет - полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали их в соседней станице.

- Установлено, что подозреваемые в течение нескольких месяцев под покровом ночи проникали на кладбища, расположенные в районе, и похищали детали памятников, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. - Плиты они отвозили на собственном автомобиле и сдавали в мастерские по изготовлению надгробий. Вырученные деньги от продажи тратили по собственному усмотрению. Правоохранители выявили причастность задержанных к 31 факту краж с территории районных кладбищ.

Сейчас в отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до пяти лет. Также продолжены розыскные мероприятия по установлению иных фактов краж, определяется сумма ущерба потерпевшим.