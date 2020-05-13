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13.05.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани задержали серийных похитителей надгробий

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Усть-Лабинском районе Кубани полицейские задержали мужчин, подозреваемых в серии краж памятников с местных кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
В Подмосковье задержали подозреваемого в серии краж в домах пенсионеров

Как пояснили в ведомстве, в дежурную часть обратились местные жители с заявлениями о том, что с территорий кладбищ исчезли мраморные надгробия. В ходе розыска удалось установить личности и местонахождение похитителей. Ими оказались двое местных жителей 34 и 44 лет - полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали их в соседней станице.

- Установлено, что подозреваемые в течение нескольких месяцев под покровом ночи проникали на кладбища, расположенные в районе, и похищали детали памятников, - рассказывает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. - Плиты они отвозили на собственном автомобиле и сдавали в мастерские по изготовлению надгробий. Вырученные деньги от продажи тратили по собственному усмотрению. Правоохранители выявили причастность задержанных к 31 факту краж с территории районных кладбищ.

Сейчас в отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до пяти лет. Также продолжены розыскные мероприятия по установлению иных фактов краж, определяется сумма ущерба потерпевшим.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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