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13.05.2020 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пятеро жителей Сочи похитили приезжего ради выкупа

Текст: Ирина Белова

В Хостинском районе Сочи возбудили уголовное дело в отношении пяти местных жителей в возрасте от 22 до 29 лет. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, в зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении 31-летнего приезжего, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и вымогательстве в особо крупном размере. Четверым мужчинам также предъявлено обвинение в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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По версии следствия, 20 апреля 2020 года четверо местных жителей на территории одного из лесных массивов в Хостинском районе Сочи встретили ранее незнакомого им 31-летнего приезжего. Злоумышленники забрали у него восемь тысяч рублей и договорились похитить самого мужчину с целью вымогательства двух миллионов рублей.

В автомобиле "Нива", которым управлял один из обвиняемых, колеся по городу, злоумышленники, применяя насилие, требовали передать им деньги. Привезя потерпевшего к одному из домов на Курортном проспекте, они встретили ожидавшего их 26-летнего знакомого. В этот момент пострадавший вырвался и попытался скрыться, но его силой поместили в другой автомобиль.

Сейчас пятеро обвиняемых заключены под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления, а также других эпизодов преступной деятельности фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати

Возможным пострадавшим от действий этих фигурантов следует обратиться с заявлением в следственный отдел по Хостинскому району по адресу: Сочи, улица Учительская, 26, а также по телефонам: 8 (8622) 62-82-58, 8-918-408-82-65 или 02.

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