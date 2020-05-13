Ростовская область начнет снимать санитарные ограничения уже с 15 мая

В Ростовской области с 15 мая начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения. О порядке снятия ограничений рассказал губернатор региона Василий Голубев, разместив обращение на личной странице в Instagram.

"С пятницы в регионе вновь заработают ярмарки продовольственных товаров, а в МФЦ начнут оказывать государственные и муниципальные услуги по предварительной записи. Бригады медиков будут выезжать в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Открыть двери для покупателей уже на следующей неделе смогут и торговые предприятия с непродовольственным ассортиментом товаров. Чтобы вновь начать работу им нужно выполнить обязательный перечень санитарных требований. А вот бани, солярии и фитнес-центры пока останутся закрытыми. Однако с 15 мая жителям Ростовской области разрешат заниматься спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек и с сохранением социальной дистанции.