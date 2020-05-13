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13.05.2020 10:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму за время путины пограничники изъяли более 24 километров сетей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым подвело итоги своей работы в период камбальной путины, которая длилась с первого февраля по 10 мая 2020 года. За три с небольшим месяца в рамках дел об административных правонарушениях изъято порядка незаконных 310 сетей общей длиной 24240 метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- В естественную среду обитания выпущено свыше 100 особей ценных и особо ценных видов рыб, в том числе белуга, камбала-калкан, краснокнижный дельфин азовка. Пограничникам удалось предотвратить незаконный ущерб на сумму около 940 тысяч рублей. - рассказали в пограничном управлении.

За нарушение природоохранного законодательства возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму свыше 550 тысяч рублей. Пограничники напомнили промысловикам, что они имеют право на использование только разрешенного количества орудий добычи водных биоресурсов.

В то же время крымские экологи отмечают, что во время рыбной путины наносится максимальный вред морским млекопитающим.

- Весна - время, когда черноморские китообразные рожают потомство, но еще - активный рыбопромысловый сезон, сопровождающийся их масштабной гибелью в жаберных сетях, - отметили активисты общественной организации "Безмятежное море". - И лишь за апрель мы зафиксировали 127 выбросов, включая приловленных беременных самок (азовок и афалин) на поздних сроках. Вскоре, как и в прошлые годы, ожидается множество оставшихся в одиночестве живых сосунков, у которых нет шансов выжить без помощи, а также взрослых (больных и травмированных) животных, заплывающих в бухты и на мелководья.

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Минимум восемь белобочек попали в сети при траловом лове рыбы в Судаке. У всех дельфинов были повреждения от попадания в мелкоячеистые отцеживающие сети. А в эти же дни рыбаки поставляли свежую кильку на местное рыбоперерабатывающее предприятие. Распределение вероятных областей гибели белобочек совпало со статистикой перемещений траулеров.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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