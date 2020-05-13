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13.05.2020 08:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ищут сбежавшего пациента с коронавирусом

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)

Нарушителя режима самоизоляции разыскивает полиция Екатеринбурга. Информацию о пациенте, которому было выдано предписание о соблюдении режима изоляции, представители управления Роспотребнадзора по Свердловской области передали в органы внутренних дел, сообщили "РГ" в региональном оперштабе по коронавирусу. Где именно гражданин должен был проходить изоляцию - в больнице, дома или в обсервации, - не уточняется.

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По данным на 12 мая, в Екатеринбурге подтверждено 1402 случая коронавирусной инфекции, всего по области - 2163 случая.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее выражал недовольство тем, как уральцы соблюдают режим самоизоляции.

- Я должен констатировать, что масочный режим, социальное дистанцирование в муниципалитетах, прежде всего в Екатеринбурге, соблюдается недостаточно, - заявлял глава региона.

Прошедшие три выходных дня показали, что свердловчане относятся к режиму самоизоляции и требованию носить маски во всех общественных местах не очень ответственно. Только в Екатеринбурге полицейские провели около 20 тысяч профилактических бесед по этой теме. В качестве крайней меры правоохранители составляли на нарушителей протоколы - набралось 5775 материалов о нарушении особого режима.

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