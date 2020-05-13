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13.05.2020 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прибывшего на Урал сибиряка оправдали за нарушение самоизоляции

Текст: Михаил Пинкус
Советский суд Челябинска вынес постановление о прекращении административного дела в отношении прибывшего из Омска специалиста, на которого полиция составила протокол о "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Мужчине грозил штраф на сумму от одной до 30 тысяч рублей, сообщили в среду в судебной инстанции.

- Из протокола об административном правонарушении следовало, что задержанный сотрудниками полиции мужчина покинул место постоянного проживания в городе Омске и безосновательно прибыл в Челябинск, чем нарушил действие режима повышенной готовности и самоизоляции, введенного Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года, - сообщила консультант Советского суда Дарья Белюшина. - Однако поскольку обвиняемый прибыл в Челябинск в командировку, состава административного нарушения суд в его действиях не нашел.

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Специалист пояснил, что приехал в Челябинск на три дня по работе, представил в суд договор о выполнении работ, приказ своем направлении в служебную поездку, гарантийное письмо о необходимости выполнения срочных работ и соответствующий приказ директора.

Как выяснилось, в момент задержания он следовал к месту проведения работ на предприятие, деятельность которого в связи с пандемией коронавируса не приостанавливалась. А значит его перемещение по городу было вызвано производственной необходимостью и не нарушало постановление губернатора об обязательной самоизоляции.

Добавим, что ранее в Челябинской и Свердловской областях был введен обязательный 14-дневный карантин для всех приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ("РГ" сообщила об этом в материале "Не дышите на нас" от 20.04.2020 ), вне зависимости от того, по какой причине они прибыли. Предприятиям было рекомендовано отказаться от обмена специалистами и отложить его на более поздние сроки. Однако на приезжих из Сибири подобные ограничения не распространялись.

Дело об административном правонарушении в отношении омича прекращено. Однако постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционную инстанцию.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск COVID-19. Мы справимся!

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