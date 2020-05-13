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13.05.2020 18:23
Рубрика: Власть

В ЦИК оценили перспективы дистанционного голосования

Текст: Галина Мисливская
Дистанционное голосование будет применяться в зависимости от технических возможностей регионов. Так в Центризбиркоме прокомментировали принятый Госдумой закон, который позволяет избирателям голосовать по почте или через интернет, а также собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуг".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Законодатель определил, что принимать решение о необходимости проведения выборов в дистанционном виде будет Центризбирком.

"ЦИК решит, если в регионах будут условия, технические, в первую очередь, возможности", - сказал РИА Новости зампред комиссии Николай Булаев. Он подчеркнул, что такие форматы невозможно ввести везде и сразу. "Это же не просто объявить "мы голосуем дистанционно". А дальше что? Объявили, а технических возможностей нет. Надо создать", - сказал Николай Булаев.

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Решение депутатов отражает "новую реальность", отметила в беседе с ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина. "От разработок и теорий законодатель уже предлагает переходить к практике... ЦИК необходимо интенсифицировать в этой ситуации и выносить на общественный суд те наработки, которые уже есть, в виде акта ЦИК", - считает она.

Что касается голосования по почте, то такая возможность была предусмотрена для выборов в регионах и ранее, напомнила Гришина. "Но с учетом новых условий на такой вариант просто обращено внимание еще раз. Наверное, тот акт, в котором все это прописано ("Временный порядок голосования по почте"), требует сейчас анализа с учетом новых наработок и новаций, которые в почте есть", - считает секретарь ЦИК.

При этом в руководстве комиссии пояснили, что дистанционные форматы не будут использоваться на общероссийском голосовании по Конституции, поскольку порядок его проведения прописан в отдельном законе. "Принимаемые сейчас проекты относятся к выборам и референдумам, но не к общероссийскому голосованию", - уточнила Майя Гришина.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

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