В Госдуме назвали нереальной идею сокращения числа депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов в России ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса. В думском комитете по контролю и регламенту назвали идею нереализуемой.

Глава либерал-демократов аргументировал предложение тем, что таким образом удастся "сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию" между парламентариями.

Однако это не только нереализуемо, но и придет к ухудшению качества работы с избирателями, отметил зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов. Представитель "Единой России" напомнил, что число депутатов (450) определено Конституцией РФ. От каждого округа и региона в нижней палате есть свой представитель, который отстаивает интересы своих избирателей, напомнил Романов.

- Сократить число депутатов даже теоретически нереализуемое предложение с точки зрения всех действующих норм законодательства, - заявил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Что касается качества работы, то оно ухудшится - ведь на одного депутата будет приходиться больше избирателей, чьи интересы он обязан отстаивать во всех органах власти. Таким образом, ухудшится решение вопросов, которые ставят сами избиратели. Он резюмировал, что предложение неконструктивное.