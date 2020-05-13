В Швеции снимут фильм о самоизоляции

Судя по всему, рефлексия о самоизоляции и внезапно нагрянувших трудных временах настигла и творческих представителей той страны, где введенные государством меры борьбы с COVID-19 были весьма мягкими. Шведский режиссер Жозефин Борнебуш ("Любовь и лимоны", "Добро пожаловать в Швецию", "Солнечная сторона", "Люби меня") приступила к работе над экспериментальной драмой под названием "Орка" (Orca). Об этом сообщает кинопортал Cineuropa.org.

В ней Драме Борнебуш постарается раскрыть тему возможных последствий эмоциональной перестройки, которая стала для многих неизбежностью во времена эпидемии. Не менее важен и ответ на вопрос о том, что собой представляет близость во времена физической изоляции. Большую часть фильма герои будут взаимодействовать друг с другом через экран.

До этого итальянец Даниэле Викари в "Дне и ночи" (Il giorno e la note) обратился к схожей теме и не стал дожидаться окончания ограничений. Девять актеров, задействованные в съемках его фильма, снимали сцены со своим участием, не нарушая режима самоизоляции у себя дома.

А в середине апреля началась работа над американским сериалом "Общество детективов-агорафобов" (The Agoraphobics Detective Society), который также планируется отснять полностью в удаленном режиме