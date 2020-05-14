Указ главы Республики Башкортостан от 14 мая 2020 года № УГ-174 "Об установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы в 2020 году"

В целях развития донорства крови и ее компонентов в рамках реализации мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии со статьей 5 Закона Республики Башкортостан "О донорстве крови и ее компонентов в Республике Башкортостан" постановляю:

1. Установить меры социальной поддержки донорам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), безвозмездно сдавшим плазму крови в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан (далее - медицинские организации), в форме единовременной денежной выплаты (далее - выплаты донорам антиковидной плазмы).

2. Выплаты донорам антиковидной плазмы производить в медицинской организации в день донации при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации и справки о донации антиковидной плазмы вне зависимости от регистрации местожительства донора и получения им мер социальной поддержки в качестве донора по другим основаниям.

3. Объем разовой донации антиковидной плазмы должен составлять от 300 до 600 мл с отклонением не более 10% объема.

4. Установить следующие размеры выплат донорам антиковидной плазмы в зависимости от объема донации:

не менее 300 мл - 2500,00 руб.;

не менее 450 мл - 3750,00 руб.;

в объеме 600 мл - 5000,00 руб.

5. Правительству Республики Башкортостан обеспечить финансирование выплат донорам антиковидной плазмы на 2020 год.

6. Настоящий Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







