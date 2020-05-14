Постановление правительства Белгородской области от 12 мая 2020 года № 182-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения 9 236 рублей, для трудоспособного населения - 9 971 рубль, пенсионеров - 7 664 рубля, детей - 9 126 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







