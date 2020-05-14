Указ главы Республики Бурятия от 14 мая 2020 года № 103 "О внесении изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести изменение в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102), изложив пункт 23.1 в следующей редакции:

"23.1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Бурятия (Кудинов О.Ф.), Главному Управлению МЧС России по Республике Бурятия (Марков А.А.), Управлению Роспотребнадзора по Республике Бурятия (Ханхареев С.С.), Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия:

организовать совместные посты на въездах на территорию Республики Бурятия, а также между муниципальным образованием "Кижингинский район" и муниципальным образованием "Хоринский район" для проведения мероприятий по измерению температуры тела граждан, въезжающих на территорию Республики Бурятия, выяснению цели их въезда на территорию Республики Бурятия и маршрута следования;

представлять информацию в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия для организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







