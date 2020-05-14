Генеральный директор ВТО может досрочно оставить свой пост

Гендиректор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу намерен преждевременно покинуть свой пост, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Бразильский дипломат занимает должность с 2013 года. Свой второй на этом посту нынешний руководитель организации должен был завершить в 2021 году. Представители государств-членов ВТО уже уведомлены о решении главы ВТО", - со ссылкой на агентство пишет РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВТО может стать один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага (Нигерия), Карл Браунер (Германия), Алан Вульф (США), а также И Сяочжунь (Китай).