Указ губернатора Ивановской области от 8 мая 2020 года № 61-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 5.1 слова "на которые распространяется действие подпунктов "а" - "ж" пункта 4 и пунктов 6, 7 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами "деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами".

1.2. В пункте 7:

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

"проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе без использования уличного спортивного инвентаря, совершения индивидуальных пробежек на свежем воздухе, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, в период с 20:00 до 8:00 , а также совершения велосипедных прогулок;

совершения прогулок совершеннолетних членов семьи с детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1.5 метра, за исключением территории спортивных, игровых и детских площадок";

дополнить абзацем следующего содержания:

"следования к месту (от места) расположения организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, с целью получения услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом.".

1.3. В абзаце восьмом пункта 8 слова "использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие)" заменить словами "а также при контакте с другими гражданами (за исключением совместно проживающих членов семьи) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки)".

1.4. Подпункт 10.6 пункта 10 дополнить словами ", медицинских работников.".

1.5. В пункте 11:

1.5.1. Подпункт 11.2 изложить в следующей редакции:

"11.2. Работу объектов розничной торговли с площадью торговых залов вместимостью более 30 человек при условии соблюдения норматива 5 кв. метров на 1 посетителя и не имеющих отдельного входа, за исключением объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и сопутствующие непродовольственные товары первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

1.5.2. Дополнить подпунктами 11.7, 11.8, 11.9 следующего содержания:

"11.7. Работу торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, за исключением находящихся в них аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и сопутствующих непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

11.8. Предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и подведомственных им учреждений (в том числе многофункциональных центрах предоставления государственных услуг на территории Ивановской области), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

11.9. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (выполняющих работы) на территории Ивановской области, при несоблюдении требований, установленных пунктами 12, 13 настоящего указа.".

1.6. В пункте 12:

1.6.1. Подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:

"12.1. Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.

При невозможности перевода лиц, указанных в пункте 6 настоящего указа, на дистанционную форму работы, предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.".

1.6.2. Подпункт 12.3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Определить лиц, ответственных за контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и иных мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим указом.".

1.6.3. В подпункте 12.4 слова "устройства для обеззараживания воздуха" исключить.

1.6.4. Подпункт 12.13 изложить в следующей редакции:

"12.13. Обеспечить соблюдение регламентов по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденных Правительством Ивановской области".

1.7. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа, ограничить с 12.05.2020 до снятия режима повышенной готовности количество перевозимых пассажиров в одной единице общественного транспорта до 35% от максимально разрешенного к перевозке количества пассажиров на используемом транспортном средстве, обеспечив при перевозке пассажиров максимальное расстояние между пассажирами в салоне.".

2. Настояший указ вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 11.2, 11.7, 11.8, 11.9 пункта 11, подпунктов 12.1, 12.3, 12.13 пункта 12, пункта 27 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа), которые вступают в силу с 12.05.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







