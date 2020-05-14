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14 мая 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 14 мая 2020 года № 46 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 14 мая 2020 г.
Опубликован 14 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5.41 следующего содержания:

"5.41. рассмотреть возможность перевода работников на дистанционную работу, если это не нарушает режим функционирования организации, или введение, где возможно, посменной работы;";

2) в пунктах 11, 16.1, 19.1, 21 и 22 слова "14 мая" заменить словами "21 мая";

3) в пунктах 11 и 16.1 слова "иные мероприятия" заменить словами "иные массовые мероприятия";

4) в пункте 19.1 слово "бань" заменить словами "бань (за исключением моечного отделения)";

5) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:

"20. До 21 мая 2020 года включительно гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:";

6) пункт 205 изложить в следующей редакции:

"205. Гражданам, за исключением указанных в пункте 20 настоящего Указа граждан, разрешаются занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров; прогулки не более 2 человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции, исключая посещение детских площадок и спортивных объектов (стадионов).

Гражданам начиная с 15 мая 2020 года:

обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных местах);

рекомендуется в целях передвижения максимально использовать личный транспорт.";

7) в пунктах 24.2 и 24.3 слова "с 1 по 14 мая 2020 г. включительно" исключить;

8) дополнить пунктом 24.4 следующего содержания:

"24.4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми организовать проведение в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба



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