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14.05.2020 13:01

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

Текст: Елена Манукиян

Получить субсидию на выплату зарплат теперь можно после погашения задолженности по налогам, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на канале "Россия 24". Он пояснил, что одним из условий получения господдержки было отсутствие долгов на 1 марта.

Фото: iStock
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"Внесена поправка в постановление, и теперь налогоплательщик имеет право на субсидию, даже, если у него была задолженность, но к моменту подачи заявления он её погасил", - сказал Егоров.

Всего, по данным налоговой, около 300 тысяч должников, которые потенциально могут претендовать на меры господдержки.

Руководитель также напомнил о возможности подать заявления на субсидию в личном кабинете на сайте налоговой, пояснив, что сервис автоматически доступен тем компаниям и предпринимателям, которые имеют право на выплаты.

Правительство Минфин ФНС Господдержка малого бизнеса Рынок труда

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