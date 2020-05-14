Постановление администрации Костромской области от 12 мая 2020 года № 186-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Костромской области от 20 июня 2005 года № 283-3KO "О прожиточном минимуме в Костромской области", в целях оценки уровня жизни населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области за I квартал 2020 года в размере:

в расчете на душу населения - 10 337 рублей,

для трудоспособного населения - 11 277 рублей,

для пенсионеров - 8 679 рублей,

для детей - 10 234 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор oбласти С.Ситников







